Se juegan las finales del Clausura

Tiempo de finales en la Liga Jujeña de Fútbol. Hoy llegó el día.

Se juegan las finales del Torneo Clausura "Oscar Chacho Zambrano", tanto en damas como en caballeros.

Con notable expectativa, el mítico estadio "La Tablada" se abre sus puertas para estos partidos definitorios. A las 19, Sportivo Palermo se verá las caras con Atlético Gorriti en damas. El precio de las entradas generales se fijó en 5.000 pesos. La parcialidad de las "canarias" ingresará por el acceso de calle Martín Fierro y la hinchada de las "diablas rojas" lo hará por avenida Córdoba.

Posteriormente, a las 21, Malvinas Fútbol Club y la primera local de Gimnasia definirán el título de campeón de los varones. Los hinchas "lobos" entrarán por avenida Córdoba y los "héroes" por Martín Fierro. También el precio de las localidades será de $ 5.000.

Desde la entidad madre del fútbol local se aclaró que los distintos medios de prensa que realicen la cobertura de los mencionados encuentros deberán exhibir la credencial del medio cada vez que se la solicite y que sólo los fotógrafos podrán ingresar al campo de juego, ubicándose detrás de los arcos para permitir el normal desarrollo de los partidos.

Los chicos

También hoy se disputarán las finales del Torneo de Fútbol Infantil, organizado por la Liga Jujeña de Fútbol, Copa Oro y Plata, de acuerdo al siguiente detalle.

El detalle de los encuentros en cada una de las categorías es el siguiente:

Copa de Oro, categoría 2019: a las 9, Zapla vs. Gimnasia y a las 15, Gorriti vs. Alberdi.

Copa Plata, categoría Sub 19: a las 8, Universitario vs. Malvinas y a las 11, Los Perales vs. Nieva.

Copa de Oro, categoría 2018: a las 9, El Cruce vs. Gimnasia y a las 12, La Viña vs. Zapla.

Copa de Plata, categoría 2018: a las 11, Comercio vs. Luján y a las 8, Universitario vs. San Francisco.

Copa de Oro, categoría 2017: a las 15, Cuyaya vs. Zapla y a las 10, Gimnasia vs. La Viña.

Copa Plata, categoría 2017: a las 13, Comercio vs. Alberdi y a las 10, El Cruce vs. Los Perales.

Copa Oro, categoría 2016; a las 13, Gimnasia vs. Gorriti y las 16, Alberdi vs. Malvinas.

Copa de Plata, categoría 2016: a las 16, Malvinas vs. San Francisco y a las 17, El Cruce vs. Los Perales.

Copa de Oro, categoría 2015: a las 16, Gimnasia y Esgrima vs. Ciudad de Nieva y a las 9, Gorriti vs. Malvinas.