Carlos Sadir ponderó los resultados

El gobernador Carlos Sadir, recibió en el "Salón de la Bandera" a la delegación de deportistas jujeños que participaron de los Juegos Evita que se desarrollaron en Mar del Plata. "El deporte es una política pública primordial", les manifestó.

En la ocasión, el Mandatario Provincial los felicitó y destacó el rendimiento alcanzado en distintas disciplinas, posicionando a la provincia en el sexto lugar en el medallero final.

"Estuve mirando el medallero y estar en el sexto lugar y viendo la cantidad de provincias que han participado, 22, es un logro. Así que, un aplauso para ustedes, porque la verdad, que nos sentimos todos muy orgullosos, porque nos han representado muy bien", valoró Sadir.

Además destacó el desempeño de los deportistas que lograron múltiples medallas de oro "es una gran motivación para seguir trabajando, para seguir entrenando, para seguir juntando a los equipos, y saber que podemos ir por más todavía", apuntó.

El gobernador agradeció a la Secretaría de Deportes por el trabajo desarrollado en todo el trayecto hasta la competencia y los logros obtenidos.

En tal sentido, afirmó que "el deporte es una gran apuesta que hacemos desde el Gobierno de la Provincia. Entendemos que es una política pública primordial. Pensando en la juventud, pensando en ustedes, y en tantos otros chicos que seguramente participaron y no fueron seleccionados, pero el esfuerzo de los años que vienen, de los meses que vienen, y el trabajo, seguramente les va a permitir también, al igual que ustedes, ir a competir a otras provincias".

Asimismo, Sadir hizo un especial reconocimiento al acompañamiento permanente de los padres a los chicos y su motivación a la práctica de deportes.

Por último, felicitó a los chicos, "grandes deportistas jujeños que seguramente nos van a seguir representando muy bien en cada uno de los eventos que les toque participar".

Estuvieron presentes, además, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el secretario de Deportes, Luis Calvetti; y funcionarios del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo.

Sin dudas, después de mucho tiempo, Jujuy cierra una final nacional de los Juegos Evita más que positivo por las 22 medallas de oro cosechadas, otras tantas de plata y bronce, y quedando en el sexto lugar del medallero.

Entre los que se colgaron medallas de oro estuvieron Santiago Fernández en atletismo, Joel Sabarza, Santiago Vergara, Lucas Vergara en tenis de mesa, Julieta Siufi, Athiel Audamas, Lautaro Hinojosa en karate, Román Calpanchay y Bruno Puca en deportes electrónico, Amaya Simón y Rodrigo Abana en natación adaptada, Pablo González, Lautaro Cáceres y Luján Vilca en atletismo adaptado.

Sumado a ganadores de preseas plateadas de bronce e integrantes del resto de las disciplinas que dijeron presentes.