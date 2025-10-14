Mitre se reforzó para el Regional Amateur

Luego de recibir el "ok" del Consejo Federal por la licencia deportiva, Mitre de Calilegua jugará por 2º vez en su historia el Torneo Regional Federal Amateur. El sábado recibirá a Defensores de Yuto por la Zona 3 de la Región Norte en la cancha de Unión Calilegua.

El entrenador del "ciclón", Gonzalo García, le comentó a El Tribuno de Jujuy que "ya tenemos el 90% del plantel pero puede haber una sorpresa porque puede llegar un jugador, Daniel Álvarez García o Jesús Guaymás. Igual nos reforzamos con chicos de la zona de clubes como Unión Calilegua, Bancarios, Central Norte y Alberdi. De afuera llegó Jairo Saavedra. Y los refuerzos de la Liga Regional son Agustín Cari, Claudio Senzano, Nahuel Cuellar, Cristian Rodas, Leonel Arévalo, Diego Vázquez, Luciano Agüero, David Montero, Martín Espinoza, Sebastián Ramos, Martín Corbalán, Agustín Erazo, Augusto Surano, entre otros", señaló.

Además reconoció que "no hicimos amistosos y vamos a debutar con todo el trabajo de las 3 semanas. Uno de los objetivos a principios de año fue apuntar a la Copa Jujuy y estar siempre y el segundo quedar entre los 4 primeros. Y luego buscamos la licencia y a través del presidente Marcelo Blanco, se gestionó para la Liga Regional, se hizo la nota y cumplimos, además de estar bien preparados, vamos a dar pelear".