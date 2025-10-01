°
1 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Deportes

Crecimiento en Palpalá

Se realizó el primer torneo interno de gimnasia artística y muestra de gimnasia rítmica en el Olímpico.

Miércoles, 01 de octubre de 2025 00:00

Más de 200 niñas participaron de la competencia y muestra artista que propuso Julieta Pistone en el mini estadio olímpico, donde el intendente cedió las instalaciones como parte de su política constantes de respaldo a dirigentes deportivos. Se realizó el primer torneo interno de gimnasia artística y muestra de gimnasia rítmica en el mini estadio olímpico ubicado en el barrio Canal de Beagle. Julieta Pistone señaló a El tribuno de Jujuy que las competencias internas ayudan a mejorar el rendimiento de las niñas. "La Ciudad de Eventos" albergó a las niñas que competían junto a su familia y a espectadores que en un lugar privilegiado para los atletas de la ciudad", dijo.

La gimnasia artística y rítmica en la ciudad impulsada por Julieta Pistone, brinda una alternativa más para quienes buscan el deporte a nivel competitivo o recreativo. "recibimos niñas desde los 2 años en categorías infantiles hasta los 12 y hasta los 16 en gimnasia rítmica", señaló.

Cabe destacar que el municipio que encabeza Rubén Eduardo Rivarola motiva a los dirigentes deportivos con una política de permanente respaldo de quienes trabajan por el deporte, "el municipio nos cedió las instalaciones para este trabajo de las alumnas y agradecemos porque las instalaciones son ideales para este hermoso deporte", dijo Pistone.

Con Romina Pizarro y Noelia Jerez como jueces las 100 niñas fueron evaluadas obteniendo los resultados: en nivel 1 en suelo para categoría microbios ganaron Delfina Rodríguez, Leonor Morales y Malena Carrizo y Gianella Bravo. En categoría "Pulgas", resultaron ganadoras Renata Suárez, Aurelia Aguilar, Catherine Cruz. En categoría "Pre-mini", Lucia Cruz, Monserrat Gutiérrez, Fiorella Ocsa. En categoría "Mini", Clohe Silva, Tammy Mamani, Constanza Aldana y Sol Luere.

En el nivel 2 en suelo categoría "Pulgas", Adda Rodríguez, Lucia Frías, Constanza Quispe. En "Pre mini", Olivia Fernández, Martina Pereyra y Pilar Salas, Catalina Calizaya y Mara Vargas. En categoría "Mini", Marian Paredes, Ámbar Sajama e Isabella Castillo, Clara Álvarez. En categoría "Pre infantil", ganaron Josefina Flores, Lujan Ruarte y Huilén Villalobos y Josefina Gamarra.

En nivel 1 suelo, categoría "Microbios", Gianella Bravo, Malena Carrizo y Delfina Rodríguez. En categoría "Pulgas", Lucia Sejas, Martina Ramírez y Lourdes Soto. En categoría "Pre-Mini", Lucia Cruz, Fiorella Ocsa y Frida Paredes. En categoría "Mini", Melody Espinoza, Tammy Mamani, Evelyn Sánchez y Chloe Silva. En nivel 2 en suelo, Categoría "Pulgas", hicieron podio Constanza Quispe, Lucia Frías, Adda Rodríguez. En "Pre Mini", Elena Orei, Martina Pereyra, Catalina Calizaya y Pilar Salas. En categoría "Mini", Isabella Castillo, Marian Paredes y Clara Álvarez. En categoría "Pre infantil", Luján Ruarte, Josefina Gamarra, Josefina Flores y Huilen Villalobos. (Silvia Azurduy)

 

