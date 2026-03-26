Lanzan becas para formación artística con alcance federal

La convocatoria a la cuarta edición del programa “Presente Continuo” ya está abierta en Argentina y ofrece 24 becas destinadas a artistas, curadores, científicos y tecnólogos de todo el país, con cierre el próximo 30 de marzo. La iniciativa, impulsada por la Fundación Bunge y Born y la Fundación Williams, propone una formación interdisciplinaria durante un año y la posibilidad de acceder a residencias internacionales en una segunda etapa. La propuesta fue presentada y detallada por Alejandrina D’Elia, coordinadora del programa, en una entrevista con el streaming de El Tribuno de Jujuy, donde destacó el carácter federal, innovador y formativo de esta oportunidad.

“El programa está pensado como un espacio de formación y producción, donde buscamos perfiles que trabajen en el cruce entre el arte, la ciencia y la tecnología”, explicó D’Elia durante la charla, subrayando el espíritu interdisciplinario que define a la iniciativa. En ese sentido, remarcó que no se trata solo de capacitar, sino de generar proyectos concretos con impacto real: “Los becarios no solo se forman, sino que también desarrollan un prototipo que presentan al final del programa”.



La propuesta incluye tres encuentros presenciales en la Ciudad de Buenos Aires a lo largo del año, donde los participantes acceden a workshops intensivos y masterclasses dictadas por referentes internacionales. En esta edición, se destacan figuras como Tania Candiani (México), Solimán Lopez (España) y Nicolás Kisic Aguirre (Perú-Estados Unidos), quienes aportarán una mirada contemporánea sobre las tecnologías emergentes y su vínculo con el campo artístico.

Uno de los aspectos más relevantes del programa es su enfoque federal. De las 24 becas disponibles, la mitad está destinada a postulantes que residen fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con traslado y alojamiento incluidos. “Queremos garantizar una representación de todo el país, porque sabemos que el talento está distribuido en todas las provincias”, afirmó D’Elia, al tiempo que alentó especialmente la participación de artistas de Jujuy.

Además de la formación, el programa contempla un componente clave: el financiamiento para la producción. Los becarios reciben un incentivo económico para desarrollar sus proyectos en grupos interdisciplinarios, lo que les permite materializar sus ideas. “Sabemos que muchos artistas no tienen acceso a fondos, por eso la producción es un eje central dentro del programa”, señaló.

El trabajo colaborativo es otro de los pilares de “Presente Continuo”. Los participantes se organizan en equipos diversos, integrados por perfiles de distintas disciplinas, lo que implica un desafío poco habitual en el ámbito cultural. Sin embargo, según D’Elia, este cruce es precisamente el motor de la innovación: “No es común trabajar de manera interdisciplinaria, pero es ahí donde surgen las ideas más potentes”.

La experiencia no finaliza con el primer año. Quienes completan esta etapa pueden postularse a un segundo ciclo que contempla residencias en instituciones nacionales e internacionales. El programa cuenta con convenios en países como Brasil, Colombia, Chile y España, lo que amplía significativamente el horizonte profesional de los participantes. “La posibilidad de acceder a una residencia en el exterior permite consolidar redes, intercambiar conocimientos y proyectar el trabajo a nivel internacional”, destacó la coordinadora.

En un contexto económico desafiante para el sector cultural, la iniciativa cobra una relevancia aún mayor. “Hoy el financiamiento es complejo, pero lo que no falta en Argentina es talento”, sostuvo D’Elia, quien también remarcó la importancia de la resiliencia en el ecosistema creativo nacional: “A pesar de las dificultades, los artistas argentinos siguen produciendo con una calidad extraordinaria”.

La continuidad del programa es otro de los puntos destacados. “Uno de los grandes problemas en el país es que muchas propuestas valiosas no logran sostenerse en el tiempo. Haber llegado a una cuarta edición es muy significativo”, señaló. En ese sentido, también resaltó la incorporación de nuevos aliados estratégicos, como el Centro Cultural de España en Buenos Aires, la Fundación Andreani y la empresa tecnológica Finegan, que fortalecen la propuesta y amplían sus posibilidades.

La convocatoria se realiza a través del sitio oficial presentecontinuo.org, donde los interesados pueden completar un formulario de inscripción y acceder a las bases y condiciones. El plazo se extiende hasta el 30 de marzo a las 23:59.

“Invitamos especialmente a los artistas de Jujuy a postularse. Sabemos que hay muchísimo talento en la provincia”, expresó D’Elia.

Con una propuesta que combina formación, producción, financiamiento y proyección internacional, “Presente Continuo” se consolida como una plataforma clave para quienes buscan expandir sus horizontes en el campo cultural contemporáneo. En un país donde la creatividad se impone incluso en escenarios adversos, este tipo de programas no solo acompañan, sino que potencian el talento argentino hacia el mundo.