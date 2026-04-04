Tras el escándalo por el video del padre de Agostina Páez, su pareja dio una insólita justificación

Luego del escándalo protagonizado por el padre de Agostina Páez, quien fue filmado en un bar de Santiago del Estero realizando gestos de un mono y jactándose de ser "empresario, millonario, usurero y narco", su pareja y abogada confirmó la veracidad de las imágenes y justificó su accionar.

"Mi pareja estaba bajo los efectos del alcohol, en un estado evidente de ebriedad. En esas condiciones, cualquier manifestación carece de lucidez, de control y de seriedad", indicó Stefany Budán, este viernes, en su cuenta de Instagram.

La letrada sumó argumentos para desestimar el contenido del video: "El alcohol altera el juicio, distorsiona la percepción y elimina los filtros. Pretender que una frase dicha así tenga valor real o jurídico es completamente improcedente", agregó.

"No estamos frente a una confesión, estamos frente a una persona alcohólica diciendo cosas sin coherencia ni sustento", completó.

Estas declaraciones terminaron por sepultar la versión inicial del propio Mariano Páez, quien había intentado sostener que las imágenes eran falsas e intervenidas, sugiriendo incluso que podrían haber sido generadas con Inteligencia Artificial (IA) como parte de una supuesta extorsión.

El duro descargo de Agostina Páez contra su padre

Por su parte, Agostina Páez rompió el silencio con un extenso descargo para marcar una distancia total de su progenitor: "No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo. Él estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos. Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente", afirmó la joven.

La influencer enfatizó que ya enfrentó sus propias responsabilidades: "Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones. Hoy estoy enfocada en reconstruirme, después de los meses difíciles que me tocó atravesar. Hay situaciones que no tienen que ver conmigo, y es muy triste. No se termina más esta pesadilla. Qué horror".