Cazzu debutará en un estadio y eligió Jujuy para su gran show

La artista jujeña Julieta Cazzuchelli conocida como Cazzu confirmó que el próximo 12 de septiembre se presentará en el estadio "23 de Agosto", marcando un hito en su carrera: será su debut en un show de este tipo.

El anuncio generó mucha emoción e ilusión, no solo por la magnitud del espectáculo, sino también porque la artista eligió su provincia natal para dar este importante paso, reafirmando su vínculo con Jujuy.

En cuanto a la venta de entradas, la preventa se realizará el 2 de marzo a partir de las 12, a través de la plataforma Norte Ticket. En tanto, la venta general comenzará el 3 de marzo desde las 12 horas.

Además, se informó que quienes abonen con tarjetas Macro Visa podrán acceder al beneficio de hasta 12 cuotas sin interés durante todo el período de ventas.

El recital promete convocar a miles de fanáticos y se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año en la provincia.

"Quiero sentir que estoy en mi provincia y que hoy somos una unidad"

En la previa al stream, Cazzu conversó con la prensa jujeña y explicó por qué eligió San Pedro para este gran evento.

Con un profundo orgullo por sus raíces, la artista hizo hincapié en lo que significa ser jujeña, recordando su infancia y adolescencia en la provincia.

Para ella, este regreso no es solo profesional, sino un tributo al lugar donde nació su esencia y los sueños que hoy la consagran.