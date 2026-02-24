Expectativa en San Pedro por la llegada de Cazzu

San Pedro de Jujuy vive horas de expectativa ante la llegada de la cantante Cazzu, quien encabezará una transmisión en vivo este miércoles desde la plaza Belgrano.

La artista arribará a la ciudad junto al equipo de Olga, el canal de streaming que realizará un programa especial desde el palco oficial de la Comisión Ejecutiva Municipal de Carnaval (Comecor).

La actividad comenzará a partir de las 12.30 y contará con la participación del programa "Tapados de Laburo", que transmitirá en vivo desde el corazón de la ciudad.

En ese marco, la referente del trap y la música urbana aprovechará la jornada para presentar su nueva canción, “Jujuy Estrellado”, en un evento que promete convocar a una gran cantidad de seguidores.

La visita de la artista genera gran expectativa en San Pedro, que se prepara para recibir a una de las figuras más destacadas de la escena musical argentina, en una jornada que combinará música, streaming y cercanía con el público.

Jujeños se preparan para recibir a "La Jefa"

La llegada de la artista jujeña a su provincia generó una oleada de emoción entre sus seguidores, quienes comenzaron a organizarse para no perderse el evento.

Los fans instalaron sus carpas en la plaza principal de la ciudad, decididos a asegurarse los mejores lugares para disfrutar del show y estar lo más cerca posible de "La Jefa".

En San Salvador de Jujuy, cientos de seguidores buscan cómo llegar. Las opciones de transporte empiezan a copar las conversaciones en redes sociales, donde ya circulan precios de referencia: los taxis compartidos hacia "la perla del Ramal" rondan los $13.000, mientras que los boletos de colectivo de ida se consiguen a $6.200.

Todo esto con un solo objetivo: vivir una experiencia única en una jornada que promete combinar música, streaming y cercanía con el público.

El tiempo en San Pedro mañana

La Ciudad amanecerá con cielo despejado y temperaturas agradables durante la madrugada, rondando los 21°C. Las primeras horas del día se presentarán soleadas, con vientos flojos del oeste.

Hacia la media mañana, el cielo comenzará a cubrirse, ofreciendo un panorama de nubes y claros. La temperatura ascenderá hasta los 26°C, con una sensación térmica de 28°C. El viento rotará al este, manteniéndose flojo.

Para la tarde, a las 14:00 horas, se espera la llegada de lluvias débiles del 30% de probabilidad con cielo parcialmente nublado. La temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 29°C.

Olga llega a Jujuy con Cazzu como gran invitada

Tapados de Laburo es un popular programa de streaming de Olga, conducido por Nacho Elizalde, Luli González, Evelyn Botto y Mortedor, conocido por su humor espontáneo, juegos y transmisiones en vivo desde diversas localidades, incluyendo eventos masivos en La Plata y Jujuy. Se caracteriza por interactuar con la audiencia y generar momentos virales en redes.

Por primera vez la plataforma transmitirá desde la Plaza Belgrano el programa y tendrá a la artista jujeña Cazzu como invitada estelar en un formato que combinará música y entrevista.

La transmisión podrá seguirse también a través de YouTube, permitiendo que aquellos que no puedan llegar hasta San Pedro disfruten de la presentación de la artista que supo poner a Jujuy en lo más alto de la escena urbana internacional.