Cazzu en la prueba de sonido para el concierto de Bad Bunny

Bad Bunny se prepara para su segunda noche consecutiva en River Plate y la expectativa crece tras el éxito del show inaugural. En la primera función, La Casita —el icónico espacio del escenario donde el artista suele compartir momentos especiales— contó con la presencia de figuras como Tini Stoessel, María Becerra, J Rei y Bizarrap, aunque ninguno fue invitado a subir al techo para cantar junto al puertorriqueño.

Todo indica que en esta segunda noche, coincidente con el Día de San Valentín, el show podría sumar un momento único. Durante la prueba de sonido, Cazzu fue vista ensayando “Loca”, la canción que comparte con Bad Bunny y que es un clásico de la escena urbana.

La presencia de la artista jujeña incrementó la expectativa en torno al reencuentro, especialmente porque ambos tuvieron un breve romance años atrás, cuando el cantante puertorriqueño empezaba a conquistar al público argentino.

Que el posible encuentro ocurra en la fecha más romántica del año sumó aún más expectativa entre los fanáticos, que aguardan por ver a Cazzu y Bad Bunny juntos en el techo de La Casita interpretando su éxito en un momento que promete ser uno de los más simbólicos y recordados de la gira.