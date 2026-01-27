Natalie Portman defendió la película “Belén”, de Dolores Fonzi, que no fue nominada a los Premios Oscar 2026

Después de meses de especulación y expectativa, Belén —la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi— no competirá en los Premios Oscar 2026 que se celebrarán el 15 de marzo. Con el correr de los días, muchos expresaron su descontento por la falta de reconocimiento al film argentino, pero entre todos sorprendieron las declaraciones de Natalie Portman.

Durante una entrevista con Variety, la estrella de Hollywood analizó el panorama cinematográfico actual y elogió a la actriz argentina, dejando atrás los problemas que tuvieron en el pasado.

“Muchas de las mejores películas que vi este año fueron hechas por mujeres. Y solo ves barreras en todos lados, porque muchas de ellas no fueron reconocidas en la temporada de premios”, expresó la actriz que está presentando The Gallerist.

A continuación, enumeró algunos ejemplos, incluido el film de Fonzi. “Algunas son Sorry Baby, Left handed girl, Hedda, Testament of Anne Lee, Belén, Late shift... Todas películas extraordinarias que creo que mucha gente está disfrutando y amando, pero que no están recibiendo el reconocimiento que se merecen”, señaló.

A modo de cierre, reflexionó: “Incluso cuando pasas las barreras y conseguís el financiamiento para una película, que ya es difícil, y entrás a festivales, que es más difícil, la lanzás y te va excelente, pero no conseguís atención. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Pero con alegría, trabajando las unas con las otras. Es un proceso muy especial estar rodeada de mujeres en el set”.

En sus historias de Instagram, Fonzi se mostró emocionada y agradecida por el reconocimiento de Portman.