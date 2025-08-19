Mirtha Legrand volvió a la actuación a sus 98 años y se volvió viral

Mirtha Legrand es sin lugar a dudas una de las figuras más históricas que tiene la televisión argentina y a lo largo de su carrera ha participado en películas y diferentes publicidades. En las últimas semanas, dieron a conocer que la diva de El Trece realizaría una importante colaboración con una empresa internacional.

Se trata nada más ni nada menos que de Shell, la petrolera que tiene diferentes estaciones ubicadas en diferentes puntos del país. La publicidad se volvió viral en cuestión de minutos en las redes sociales, ya que se la puede ver muy reluciente Mirtha quien decidió lucir un precioso y bello vestido rojo.

"Está muy linda la noche, demos otra vuelta antes de dejarme en el hotel", expresó La Chiqui a su chofer, quien le marcó que había que cargar combustible y fue allí donde ella expresó: "Seguí querido que te guío hasta la Shell".

Una vez que llegó a la estación de servicio, el playero se sorprende al ver que se encontraba atendiendo nada más ni nada menos que a Mirtha Legrand y ella se despide con su clásica frase: "Chau querido, te mando un besito". En el final del spot publicitario, la cámara se aleja y aparece la frase: "La Chiqui. La Shell. La de todos".