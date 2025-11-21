22°
TENDENCIAS

Suspendieron a una policía "tiktoker" por sus videos

La joven fue sancionada por postear material con el uniforme reglamentario cuando estaba de licencia médica.

Viernes, 21 de noviembre de 2025 18:39

En las últimas horas, el hallazgo de videos y fotos en redes sociales de una integrante de la Policía de la Ciudad que se mostraba situaciones íntimas con el uniforme reglamentario llevó a la apertura de un sumario administrativo y a su suspensión.

El caso involucra a una joven llamada Nicoles V., una agente con tres años y tres meses de servicio que quedó fuera de actividad bajo proceso interno luego de que las autoridades descubrieran el contenido.

Las imágenes, compartidas en plataformas como Instagram, TikTok y OnlyFans, muestran situaciones variadas: la agente aparece manipulando electrodomésticos, utilizando las esposas de su uniforme, en ropa interior y junto a amigas en estado de semi-desnudez.

Fuentes policiales indican que el material fue descubierto mientras la oficial permanecía con licencia médica y su capacidad psicofísica era analizada por una junta profesional.

