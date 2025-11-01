La Joaqui se vistió de “dragona” por Halloween y Luck Ra bromeó: “Nos faltan cuatro bebés dragoncitos”

La Joaqui volvió a encender las redes con un look impactante para celebrar Halloween y eligió un disfraz de dragona que combinó sensualidad, creatividad y un guiño divertido a la cultura pop.

En su cuenta de Instagram, la artista compartió varias fotos luciendo un catsuit de cuero bordó con textura de reptil, ceñido al cuerpo, corto y sin mangas. Completó el vestuario con alas a juego, bucaneras con hebillas, una máscara de dragón y un maquillaje en tonos rojizos que resaltó su mirada.

“Tu dragona de confianza”, escribió junto a las imágenes que, en cuestión de minutos, superaron los miles de likes y comentarios de sus seguidores.

Entre los mensajes que recibió, destacó el de su pareja, Luck Ra, quien no dudó en responderle con humor: “Nos faltan hacer cuatro bebés dragoncitos”, bromeó el cantante, desatando una ola de risas y emojis en los comentarios.

Minutos después agregó: “Un like y me hago el disfraz del burro”, en referencia al personaje de Shrek, pareja de una dragona en la famosa película animada, y con quien el músico suele compararse en tono de chiste.

El look de La Joaqui no solo destacó por su originalidad, sino también por la manera en que equilibró sensualidad, estilo y sentido del humor.

Los fans la llenaron de elogios por su elección y por la complicidad que mostró con su pareja: “No hay Halloween sin outfit de La Joaqui”, escribió una seguidora, mientras otros destacaron su creatividad y el detalle de las alas y bucaneras.