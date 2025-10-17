°
17 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Maimara
Fórmula 1
Cazzu
evoluciona favorablemente la niña
Colirio
Maimara
Tabaco
Córdoba
Día del Folklorista
Gimena Accardi
Maimara
Fórmula 1
Cazzu
evoluciona favorablemente la niña
Colirio
Maimara
Tabaco
Córdoba
Día del Folklorista
Gimena Accardi

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tendencia

Gimena Accardi sobre Nico Vazquez y su novia: “Quiero creer que es de ahora”

La actriz rompió el silencio luego de que su exmarido confirmara su relación con su compañera de elenco en Rocky.

Viernes, 17 de octubre de 2025 12:42

A pocos días de que Nico Vázquez confirmara públicamente su romance con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky, Gimena Accardi decidió hablar del tema y contar cómo se siente.

En una entrevista con Yanina Latorre para SQP, la actriz se mostró tranquila y enfocada en su presente laboral: “Estoy bien, trabajando mucho, con muchos proyectos. Eso me tiene muy ocupada y feliz”.

Cuando le consultaron por la nueva relación de su exmarido, Gimena fue directa y amable: “Si él está bien, yo estoy bien. Le deseo lo mejor de todo corazón a él y a Dai”.

Accardi aprovechó la oportunidad para poner fin a las especulaciones y destacó su respeto tanto por su ex como por la actriz que hoy lo acompaña: “Nunca me van a escuchar hablar mal de Nico. Dai es un amor, es hermosa, talentosa, y siempre fueron muy amigos. Me alegra que estén bien”.

Consultada sobre los rumores que vinculan el inicio de la relación entre Vázquez y Fernández con los ensayos de Rocky, Gimena fue tajante: “Entiendo que la gente especule, porque trabajan juntos, pero nunca sospeché nada. Sé que es algo reciente o al menos quiero creer que lo es”.

A tres meses de su separación formal, Gimena Accardi aseguró que no está pensando en volver a enamorarse: “No tengo tiempo. Estoy trabajando muchísimo y enfocada en mis proyectos”, respondió cuando Majo Martino le sugirió que aproveche su soltería.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD