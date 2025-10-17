Gimena Accardi sobre Nico Vazquez y su novia: “Quiero creer que es de ahora”

A pocos días de que Nico Vázquez confirmara públicamente su romance con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky, Gimena Accardi decidió hablar del tema y contar cómo se siente.

En una entrevista con Yanina Latorre para SQP, la actriz se mostró tranquila y enfocada en su presente laboral: “Estoy bien, trabajando mucho, con muchos proyectos. Eso me tiene muy ocupada y feliz”.

Cuando le consultaron por la nueva relación de su exmarido, Gimena fue directa y amable: “Si él está bien, yo estoy bien. Le deseo lo mejor de todo corazón a él y a Dai”.

Accardi aprovechó la oportunidad para poner fin a las especulaciones y destacó su respeto tanto por su ex como por la actriz que hoy lo acompaña: “Nunca me van a escuchar hablar mal de Nico. Dai es un amor, es hermosa, talentosa, y siempre fueron muy amigos. Me alegra que estén bien”.

Consultada sobre los rumores que vinculan el inicio de la relación entre Vázquez y Fernández con los ensayos de Rocky, Gimena fue tajante: “Entiendo que la gente especule, porque trabajan juntos, pero nunca sospeché nada. Sé que es algo reciente o al menos quiero creer que lo es”.

A tres meses de su separación formal, Gimena Accardi aseguró que no está pensando en volver a enamorarse: “No tengo tiempo. Estoy trabajando muchísimo y enfocada en mis proyectos”, respondió cuando Majo Martino le sugirió que aproveche su soltería.