Convocatoria abierta para comerciantes: Cena Blanca Palpalá 2025

Se encuentra abierta la inscripción para todos los comerciantes interesados en participar de la edición 2025 de la Cena Blanca. El evento se realizará el viernes 12 de diciembre sobre la avenida Martijena, convocando a la comunidad en una noche de encuentro y disfrute.

Los interesados deben acercarse para la presentación de documentación y autorización a la Dirección de Rentas, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 horas.

Requisitos obligatorios para la participación:

Carnet Sanitario vigente.

Carnet de Manipulación de Alimentos (exclusivo para quienes comercializarán productos gastronómicos).

No pierda la oportunidad de ser parte de esta celebración que reúne a vecinos y visitantes. Para más información, acérquese a la dirección mencionada en el horario de atención.