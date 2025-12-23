Para las fiestas Banco Macro ofrece sus canales de atención digitales para realizar operaciones

Ante los festejos de Navidad, Banco Macro recuerda a sus clientes que, para realizar operaciones, transacciones y consultas, se recomienda utilizar los distintos canales de atención digitales: App Macro, Banca Internet y BancoChat.



Asimismo, se informa que los días 24 y 25 de diciembre las sucursales permanecerán cerradas al público, retomando la atención el próximo viernes 26. Del mismo modo, las sucursales estarán cerradas los días 31 de diciembre y 1 de enero , reabriendo sus puertas el viernes 2 de enero.



Operaciones disponibles vía PC o celular:

A través de nuestros canales digitales, los clientes pueden:

● Consultar saldos, CBU y Alias de sus cuentas.

● Realizar transferencias.

● Pagar servicios, cuotas de préstamos y tarjetas de crédito.

● Generar mandatos para realizar extracciones sin tarjeta de débito.

● Blanquear el PIN de la tarjeta de débito.

● Solicitar adelantos de sueldo o préstamos personales.

● Recargar saldo de telefonía celular.

● Realizar reclamos, gestionar claves y conocer beneficios, ahorros y

cuotas.

● Acceder a información y compras en Tienda Macro.

● Abrir cajas de ahorro o solicitar una Cuenta Sueldo.

● Consultar comprobantes de pago.

● Obtener información para constituir plazos fijos e inversiones.

● Consultar información sobre seguros.

● Conocer y solicitar las tarjetas de crédito que ofrece la entidad.

● Consultar fechas de pago de jubilaciones y pensiones, así como obtener

comprobantes previsionales.

● Localizar cajeros automáticos y sucursales mediante geolocalización.

● Recargar tarjetas SUBE, Red Bus o servicios como DirecTV.

● Consultar el estado del envío de tarjetas.

● Acceder a MODO para realizar pagos con código QR.

Servicios en Cajeros Automáticos

En los 2.026 cajeros automáticos de Banco Macro distribuidos en todo el país,

es posible:

● Realizar extracciones de efectivo.

● Consultar saldos y últimos movimientos.

● Obtener constancias de CBU.

● Realizar transferencias.

● Recargar el celular.

● Pagar servicios y tarjetas de crédito.

● Extraer dinero sin tarjeta de débito.

● Gestionar el alta y desbloqueo de claves para el Centro de Atención

Telefónica, Banca Internet o App Macro.

Recomendaciones y beneficios adicionales

Banco Macro sugiere incrementar el uso de la Tarjeta de Débito Macro como medio de pago, evitando así la necesidad de contar con dinero en efectivo para realizar compras en comercios adheridos.

Además, se encuentra disponible el servicio Extra Cash, que permite extraer hasta $170.000 en efectivo al realizar compras en comercios adheridos. La disponibilidad del servicio puede consultarse en el sitio web oficial del banco.

https://www.macro.com.ar/personas/tarjetas/tarjetas-de-debito

Finalmente, recordamos que es posible utilizar MODO a través de App Macro para enviar y recibir dinero al instante a contactos de WhatsApp, sin necesidad de cargar el CBU o alias del destinatario, y pagar con QR de forma rápida y segura, aprovechando múltiples beneficios.