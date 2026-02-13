Amenazan con arma y roban dos vehículos de una agencia

Dos hombres son intensamente buscados por la Policía, luego de amenazar con un arma de fuego a empleados de una empresa de alquiler de vehículos y fugarse con dos rodados, en la ciudad de Palpalá.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado miércoles alrededor de las 20 sobre un tramo de la calle Golfo San Matías, en el barrio Antártida de la mencionada ciudad siderúrgica.

Fue en esas circunstancias que dos sujetos ingresaron a una empresa de alquiler de vehículos y en un momento determinado, uno de los inculpados extrajo un arma de fuego, vociferó amenazas de muerte al propietario y exigió que entregue las llaves de los rodados.

Así, los irascibles protagonistas abordaron dos vehículos pertenecientes a la empresa y emprendieron la fuga.

Un llamado telefónico alertó de inmediato a las autoridades y una comisión policial de la Unidad Regional 8 se constituyó en el lugar.

El damnificado relató el episodio a los efectivos, aportó las características de los inculpados y al denunciar agregó que los vehículos sustraídos son una camioneta Fiat Toro y un automóvil Fiat Cronos.

Luego de interiorizarse del violento episodio, los efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo en el sector.

Al mismo tiempo se emitió una orden de secuestro de los rodados y de detención de los inculpados. Aunque hasta el momento fue con resultados negativos.

Asimismo, se solicitó un relevamiento de cámaras del sector, para establecer la identidad de los malvivientes y realizar un seguimiento de los lugares por donde se habrían escapado.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 8, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.