Pareja detenida tras asaltar a una mujer y huir de la escena

Una pareja fue detenida, luego de ser sindicados como los presuntos autores de un hecho de robo en la vía pública.

El procedimiento se realizó en la madrugada del viernes pasado en un tramo de la avenida Oscar Orías, del barrio San Pedrito de la capital jujeña, y estuvo a cargo de los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1 de la capital jujeña.

El operativo se desencadenó luego de que los efectivos fueran alertados por la central de monitoreo sobre la sustracción de un teléfono móvil a una mujer, lo que motivó un rápido despliegue de las unidades motorizadas que culminó con el arresto de los sospechosos y la recuperación del bien sustraído para garantizar la seguridad ciudadana.

En esas circunstancias, los motoristas denominados "Zorro 4" y "Zorro 5" iniciaron un operativo cerrojo tras recibir las características físicas de los malvivientes por parte del sistema 911.

La intervención policial permitió interceptar a los protagonistas en un tramo de la avenida Oscar Orías, tratándose de un joven de 26 años y a una mujer de 32, quienes intentaban darse a la fuga hacia la zona de la plaza de los Inmigrantes.

Una vez interceptados, se realizó el palpado preventivo, donde los uniformados hallaron entre las prendas del sujeto el dispositivo marca Xiaomi denunciado.

El sujeto quedó alojado en la dependencia policial correspondiente junto a su cómplice, bajo la carátula de robo en flagrancia.

El elemento secuestrado fue restituido a la damnificada luego de las pericias de rigor, destacándose la coordinación entre las cámaras de seguridad y el personal de calle para resolver el ilícito.