Un conductor ebrio lo chocó y le amputaron una pierna

Un hombre de 49 años que circulaba a bordo de su vehículo en estado de ebriedad, chocó a un motociclista y a raíz del violento impacto, le tuvieron que amputar una pierna.

El lamentable episodio se registró ayer alrededor de las 8.30, en un tramo de la colectora de la ruta nacional Nº 66, en inmediaciones de la Federación Gaucha del barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

En esas circunstancias, el conductor de un vehículo marca Ford Fiesta circulaba por el lugar e impactó contra una motocicleta marca Gilera de 100 cc de cilindradas. A raíz del violento impacto, el conductor del rodado de menor porte salió despedido y quedó inmovilizado, a punto del estado de inconciencia.

Los efectivos de la Subcomisaría de las 150 Hectáreas de Alto Comedero se hicieron presentes en el lugar y solicitaron la inmediata intervención del personal del Same, que trasladó de urgencia al motociclista de 43 años al hospital "Pablo Soria", quedando alojado en la sala de cuidados intensivos.

Debido a la complejidad de las heridas, la víctima ingresó a quirófano, donde lamentablemente sufrió la amputación de la pierna derecha.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó como primera medida que se realice el test de alcoholemia al conductor del automóvil, arrojando como resultado positivo.

Es por eso que el hombre de 49 años fue trasladado a la sede policial, donde quedó alojado en calidad demorado.

Efectivos del Departamento de Criminalística trabajaron en el lugar y realizaron las pericias de rigor y luego enviarán un informe al representante fiscal, donde tratarán de establecer las circunstancias en que ocurrió el siniestro vial. Además trabajaron los efectivos de Seguridad Vial, quienes se encargaron de reordenar el tránsito vehicular, que a esa hora es muy fluido en el sector.

Por otra parte se supo que los rodados protagonistas quedaron alojados a modo de secuestro preventivo en la sede policial interviniente.

Por disposición del representante fiscal, los efectivos de la Subcomisaría de las 150 Hectáreas quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.