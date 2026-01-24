Policías detuvieron a un peligroso sujeto

Un hombre de 49 años que era intensamente buscado por los efectivos policiales, fue detenido en un sector del barrio Malvinas Argentinas de la capital jujeña, tras ser requerido por la Justicia por un hecho de abuso sexual.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que el hecho se registró el jueves pasado en horas de la mañana, luego de que los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito procedió a dar cumplimiento de una orden de detención a requerimiento del Juzgado de Violencia de Género.

lograron interceptar al implicado en la vía pública, cumpliendo con la medida legal de manera efectiva pese a la complejidad del entorno.

En esas circunstancias, los efectivos realizaron recorridos preventivos por las inmediaciones de la calle Soldado Oviedo, entre Pedro Giachino y Luis Vernet del mencionado sector barrial y luego de entrevistarse con vecinos y recabar datos precisos sobre el paradero del sospecho, el personal policial logró identificarlo y procedió a su demora inmediata.

Debido a que la zona es considerada un sector hostil para las tareas de seguridad, los uniformados actuaron con celeridad y solicitaron el apoyo de una unidad móvil para garantizar la integridad del operativo y el traslado seguro del aprehendido.

El sujeto quedó alojado en la Comisaría Seccional 1°, donde se procedió a realizar la requisa correspondiente y el secuestro de un teléfono celular marca Samsung de color gris oscuro, elemento clave para la causa que se investiga.

El hombre de 49 años quedó alojado a disposición de la Justicia y fue imputado por la presunta autoría del delito de "abuso sexual con acceso carnal".