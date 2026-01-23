Jubilado denunció que fue estafado por un millón de pesos

Un jubilado domiciliado en la capital jujeña fue estafado por la suma de un millón de pesos, luego de ser engañado con una falsa publicación de descuentos en las facturas del servicio eléctrico.

El ilícito sucedió días pasados, en momentos que la víctima estaba en su casa utilizando su teléfono celular.

En esas circunstancias, al damnificado le apareció en la pantalla un supuesto aviso de la empresa que brinda el servicio eléctrico en Jujuy. El mismo hacía referencia a aparentes descuentos en el cobro de facturas.

Con la intención de ser beneficiario, el denunciante presionó sobre un link adjunto al aviso y notó que se descargó una aplicación, desconociendo de cuál se trataba.

Fue entonces que horas más tarde, el jubilado notó en su cuenta bancaria que habían pedido préstamos por la suma de 10 millones de pesos sin su consentimiento. Además, los sospechosos, transfirieron un millón a una cuenta que desconocía, de acuerdo al comprobante del envío.

Dato: Los sujetos hackearon la cuenta bancaria y pidieron préstamos por 10 millones de pesos. Luego hicieron la transferencia.

Finalmente, el hombre se acercó a la Dirección General de Investigaciones y narró lo sucedido aportando los datos de la cuenta a la que fue el dinero que le sustrajeron.