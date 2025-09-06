¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Centro capitalino

Sustraía bienes materiales de rodados y fue detenido

Las cámaras del 911 lo captaron mientras perpetraba los ilícitos.

Sabado, 06 de septiembre de 2025 01:28
INMEDIACIONES | DONDE EL INCULPADO PERPETRÓ LOS ILÍCITOS

Un joven fue detenido en pleno centro capitalino, luego de sustraer bienes materiales de motocicletas y protagonizar una persecución al ser descubierto.

Fuentes consultadas por este matutino indicaron que el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 10.40 en la intersección de la avenida Gorriti y la calle Belgrano.

Fue en esas circunstancias que personal del Centro de Monitoreo 911 se percató de la presencia de un sujeto que violentaba motocicletas y sustraía bienes materiales, por lo que alertó a los efectivos.

El malviviente de 26 años fue observado por los uniformados cuando escapaba por la calle San Martín y al solicitar que se detenga, éste emprendió la fuga, aunque fue reducido a los pocos metros.

Los efectivos sometieron al inculpado a una requisa y le incautaron un bolso, herramientas, prendas de vestir, libros y un arma blanca. Cabe destacar que testigos manifestaron haberlo visto mientras sustraía las pertenencias de motocicletas.

Por tal motivo fue trasladado a la Seccional 1°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

 

