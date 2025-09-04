Matrimonio jujeño perdió a sus tres hijos en un incendio

Una familia oriunda de la ciudad de Palpalá sufrió el fallecimiento de sus tres hijos de 17, 19 y 21 años, tras el incendio de la casa que habitaban en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego. El matrimonio jujeño se encuentra internado con quemaduras en diversas partes del cuerpo en el hospital "Regional" de la capital de la provincia patagónica.

Una familia oriunda de la ciudad de Palpalá sufrió el fallecimiento de sus tres hijos de 17, 19 y 21 años, tras el incendio de la casa que habitaban en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego. El matrimonio jujeño se encuentra internado con quemaduras en diversas partes del cuerpo en el hospital "Regional" de la capital de la provincia patagónica.

Según medios de comunicación fueguinos, el hecho ocurrió el pasado domingo por la noche, cuando alrededor de las 23.30 se inició un incendio en el sector de la cocina de la vivienda ubicada en el barrio Peniel, de la mencionada ciudad del sur.

El fuego se propagó de manera veloz dado el material de la casa, de la cual lograron escapar un hombre de 45 años y su esposa de 43, ambos palpaleños, mientras que los tres hijos en común perdieron la vida.

Tras esto los heridos fueron auxiliados por los vecinos del barrio, que se encuentra distante del centro de la ciudad de Ushuaia en una zona agreste de difícil acceso, a los pies de los cerros cercanos a la urbe.

Por esa razón, resultó complejo el arribo de los médicos para socorrer a las víctimas. El incendio consumió la vivienda por completo antes que pudiera ser controlado con gran dificultad por el personal de Bomberos, cuya unidad principal y las complementarias debieron transitar por angostas y sinuosas calles de tierra, con marcadas pendientes hasta llegar al destino con tanques de agua.

Al cabo de algunas horas, extinguido completamente el fuego, los bomberos pudieron ingresar a la casa reducida a cenizas, produciéndose el hallazgo de los cuerpos de los tres hijos de la pareja: Mateo, de 17 años; Ignacio, de 19, y Lucas, de 21, en una pieza posterior.

Mientras, el matrimonio fue trasladado al hospital regional "Gobernador Ernesto Campos", en donde el hombre y la mujer fueron asistidos y permanecen en la unidad de terapia intensiva. Además, mientras la herida tiene afectada el 16% de la piel su pareja registra quemaduras en el 35% de su cuerpo y con las vías aéreas comprometidas.

Investigación

La Justicia de la provincia de Tierra del Fuego intervino de inmediato y dispuso una consigna policial hasta las primeras horas de la mañana del pasado lunes, cuando peritos de la División Policía Científica comenzaron las tareas de investigación y se efectuó el retiro de los cuerpos para ser traslados a la morgue.

Las primeras pericias informadas indican que el fuego se inició en la cocina, probablemente debido a un problema eléctrico, y se propagó rápidamente por la alta combustibilidad de los materiales de construcción. Dentro del domicilio había varias fuentes de calor, entre ellas una estufa garrafera y garrafas que explotaron mientras los bomberos intentaban extinguir las llamas.

También está previsto que en el marco de la investigación los cuerpos de los tres jóvenes sean sometidos a autopsia, tras lo cual serán entregados a familiares que residen en Ushuaia.