Detuvieron a un falso inspector que pedía coimas millonarias en Salta

Un ex agente de Tránsito, que años atrás había sido despedido por hechos de corrupción, fue detenido el domingo en pleno centro de Salta tras hacerse pasar por inspector y extorsionar a conductores con multas inventadas.

Según informó el Tribuno de Salta, el hombre utilizaba un uniforme oficial para montar el engaño y exigía sobornos de hasta $450.000.

El caso salió a la luz luego de que una pareja que circulaba en moto por Buenos Aires y Urquiza lo denunciara tras ser víctima de su maniobra.

Según relataron, el falso inspector les indicó que debía retenerles el vehículo por no llevar casco y que la infracción alcanzaba los $450.000, a cambio, les ofreció “arreglar” la situación por $100.000 y, ante la imposibilidad de pagar esa cifra, los jóvenes le entregaron $30.000.

Más tarde, al advertir que el hombre repetía la maniobra con otros conductores, lo siguieron y lograron grabarlo en video.

La situación derivó en una discusión en la vía pública, en la que intervino la Policía, por lo que el acusado terminó devolviendo solo una parte del dinero.

En sede policial, inicialmente la pareja denunciante aseguró haber sido maltratada por algunos efectivos, hasta que otro uniformado reconoció al acusado como un exinspector en “código rojo”, con antecedentes por coimas y problemas de adicciones.

El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras que los voceros consultados confirmaron que no era la primera vez que protagonizaba hechos similares y que cada fin de semana repetía la maniobra en distintos puntos de la ciudad.