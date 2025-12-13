Un fin de semana caluroso y estable en Jujuy: el cambio llega el lunes con lluvias

La provincia de Jujuy se prepara para un fin de semana de tiempo estable y calor, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los habitantes podrán disfrutar de dos jornadas despejadas y secas, antes de que un cambio marcado traiga inestabilidad y descenso térmico al inicio de la semana.

Sábado y domingo: sol y calor predominantes

Este sábado, en la capital provincial, el cielo estará despejado y se registrará una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 15°C. Los vientos serán leves, con alguna ráfaga más intensa desde el suroeste por la tarde, y no se esperan lluvias.

El domingo continuará la tendencia de tiempo caluroso y estable, con una máxima que ascenderá hasta los 33°C y una mínima de 17°C. Recién hacia la noche podría aumentar levemente la probabilidad de lluvias, que se estima entre un 10% y un 40%.

La Quebrada, con amplitud térmica

En la región de la Quebrada, el panorama será similar. El sábado se prevé una máxima de 26°C y una mínima de 8°C, con cielo despejado y vientos moderados por la noche. El domingo, la temperatura oscilará entre los 6°C y los 27°C, manteniéndose sin precipitaciones durante el día.

El lunes: el regreso de la inestabilidad

El panorama cambiará significativamente el lunes. Se anticipa un descenso notable de la temperatura en toda la provincia. En San Salvador, la máxima no superará los 23°C y aumentará la probabilidad de lluvias, especialmente durante la madrugada y la mañana, con valores estimados entre el 40% y el 70%.

En la Quebrada, el lunes también será más fresco, con temperaturas entre 15°C y 23°C, y se esperan lluvias aisladas a lo largo de toda la jornada.