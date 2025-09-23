Siniestro vial dejó como saldo a una niña herida

Una niña de 9 años resultó con lesiones de consideración tras un siniestro vial entre una motocicleta y un automóvil.
El episodio se registró el pasado sábado alrededor de las 11 en la ruta provincial N°45, a la altura del ingreso a la ciudad de Monterrico, de acuerdo a fuentes consultadas por este matutino.
En esas circunstancias un automóvil Fiat Siena impactó contra una motocicleta Honda de 110 cc de cilindradas, que conducía un hombre de 30 años acompañado por su hija de 9.
Producto del siniestro vial, la niña tuvo que ser trasladada al nosocomio local y debido a las heridas, tuvo que ser derivada al hospital "Arturo Zabala" de Perico.
Una médica pediatra diagnosticó a la víctima con fractura de clavícula izquierda y realizó dos puntos de suturación en el arco de la ceja.
Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 29°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.