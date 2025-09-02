Peligroso delincuente fue condenado a cinco años

En un juicio abreviado, un hombre identificado como Nicolás Gabriel Lazarte fue condenado a la pena de 5 años de prisión de ejecución efectiva por ser autor penal y materialmente responsable de los delitos de "robo doblemente calificado agravado por el escalamiento y por el uso de arma y robo simple en concurso real", hechos cometidos en el barrio San José de Palpalá y en las 14 Hectáreas de Alto Comedero de la capital jujeña.

En un juicio abreviado, un hombre identificado como Nicolás Gabriel Lazarte fue condenado a la pena de 5 años de prisión de ejecución efectiva por ser autor penal y materialmente responsable de los delitos de "robo doblemente calificado agravado por el escalamiento y por el uso de arma y robo simple en concurso real", hechos cometidos en el barrio San José de Palpalá y en las 14 Hectáreas de Alto Comedero de la capital jujeña.

La sentencia fue dictaminada días pasados por el juez penal con funciones de juicio unipersonal Luis Ernesto Kamada, con la asistencia del actuario Jorge Rodríguez.

El magistrado, además ordenó el alojamiento del condenado en el Servicio Penitenciario provincial.

Los hechos

Según la acusación de la Fiscalía, Lazarte fue juzgado por dos ilícitos ocurridos los días 25 y 28 de mayo del corriente año.

El primero tuvo lugar en circunstancias en que una adolescente de 14 años se encontraba junto con su hermana de 9,en una vivienda ubicada en el barrio San José de Palpalá, mientras su madre no estaba en el domicilio.

El acusado, aprovechándose de tal situación, ingresó escalando por una escalera que da al patio trasero del inmueble, para luego dirigirse a una habitación donde se apodero ilegítimamente de una billetera.

Alertada por el ruido, la joven observó al imputado en el comedor de la vivienda donde se encontraba durmiendo su hermana, por lo cual se acercó a él para evitar que este la atacara, momento en que el acusado tomó una tijera y comenzó a amenazarla preguntándole donde su mamá guardaba la plata.

La víctima, con la intención de protegerse se lanzó encima de Lazarte para quitarle la tijera, comenzando el acusado a propinarle golpes de puño en la cara y morder la región frontal derecha del rostro de ella.

Ene se momento la niña de 9 años se despertó e intentó ayudar a su hermana y se lanzó también sobre el imputado tirándole de los cabellos.

El acusado, alertado de la presencia de un familiar de las niñas que fue a prestarles auxilio, se dio a la fuga por la terraza de la vivienda.

Tres días después, el 28 de mayo, en el barrio 14 Hectáreas de Alto Comedero, el imputado Lazarte y otra persona a establecer, ingresaron a una casa previo violentar la puerta de una habitación.

Allí se apoderaron ilegítimamente de elementos de plomería y posteriormente ambos se dieron a la fuga, siendo observados por un vecino colindante de esta propiedad quien pidió auxilio, por lo que el acusado fue aprehendido por vecinos hasta la llegada de personal policial, no logrando recuperarse todos los bienes.

Juicio abreviado

Nicolás Lazarte fue juzgado mediante un juicio abreviado al hacer lugar el juez al acuerdo arribado por el representante del Ministerio Público de la Acusación, Angélica Griselda Solís y el acusado junto a su abogada defensora, Noelia Chauque Aramayo, en los términos previstos por el Art 411 del Código Procesal Penal de la Provincia.

Las partes en el juicio quedaron notificadas tanto de los fundamentos de la sentencia como del veredicto.