Abusó sexualmente de su sobrina y fue condenado

En un juicio abreviado, un hombre fue condenado a la pena de trece años de prisión luego de quedar debidamente acreditado que abusó sistemáticamente de su sobrina, cuando ella tenía entre cinco y siete años.

El veredicto condenatorio fue emitido días atrás, por el Tribunal de Juicio integrado por los jueces penales Alejandro Máximo Gloss (presidente de trámite), Gustavo Salvador Ortiz y Carolina Pérez Rojas, con la asistencia del actuario Ricardo Almaraz, hallándolo autor penalmente responsable de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia y corrupción de menores agravado por ser conviviente, ambos hechos en concurso real".

El Tribunal también ordenó la obtención de los perfiles genéticos del condenado a efecto de su inscripción en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual, una vez firme y consentida la sentencia.

Sobre los hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, los ilícitos por los que el hombre fue condenado, ocurrieron en un lapso de tiempo entre el 22 de noviembre de 2012 y el 21 de noviembre de 2015 aproximadamente, en un domicilio sito en el barrio Los Perales de San Salvador de Jujuy.

El acusado, aprovechando la convivencia preexistente con su sobrina, que al momento de los hechos tenía entre 5 y 7 años de edad, abusaba sexualmente de la misma, mediante tocamientos en diferentes partes del cuerpo de la niña.

Juicio abreviado

El hombre fue sentenciado a 13 años de prisión mediante un juicio abreviado, al hacer lugar los jueces penales al acuerdo arribado entre el representante del Ministerio Público de la Acusación, Javier Sánchez Serantes, y el acusado junto a su abogado defensor Juan Ignacio Agustín Bartolini.