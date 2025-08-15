¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

15 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Policiales

Choque entre auto y moto en Alto Comedero

El conductor de la moto sufrió solo lesiones leves tras ser lanzado contra el parabrisas.

Viernes, 15 de agosto de 2025 08:29

Un motociclista escapó con heridas leves, en lo que testigos calificaron como un "verdadero milagro", tras ser impactado por un automóvil en la madrugada de este viernes en Alto Comedero. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 6:00 horas en la Ruta Nacional 9, a metros de la Terminal de Ómnibus, en sentido sur-norte rumbo al centro de la ciudad.

Según fuentes policiales y testimonios preliminares, las unidades involucradas fueron un automóvil Peugeot color blanco y una motocicleta roja. Las causas exactas del impacto están bajo investigación, aunque indicios iniciales sugieren que el conductor del automóvil no habría percibido la presencia de la motocicleta que circulaba delante, impactándola en la parte trasera.

La fuerza del choque proyectó violentamente al motociclista contra el parabrisas del vehículo mayor. Pese a la violencia del impacto, el hombre resultó con golpes y lesiones leves consideradas "de milagro" por el personal de emergencia. Una ambulancia del SAME acudió al lugar y brindó la primera atención al herido.

El conductor del automóvil Peugeot resultó ileso. De acuerdo al protocolo, se le realizó en el lugar el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

En el operativo intervinieron personal del SAME, agentes de Seguridad Vial y efectivos de la Seccional 62 del barrio Sargento Cabral, quienes trabajaron en la asistencia, la recolección de datos y la desocupación de la calzada. La investigación para determinar las responsabilidades continúa abierta.

