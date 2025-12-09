Intentaron asaltar a una mujer en la colectora de la ruta nacional 9

En la madrugada de este lunes, una mujer de 24 años vivió un momento de terror cuando fue víctima de un intento de robo mientras volvía a su casa a pie. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 en la Colectora de la Ruta Nacional N° 9, a la altura del concesionario Renault, en San Salvador de Jujuy.

Según relató la joven a la policía, dos hombres que circulaban en una camioneta gris de cabina simple se le acercaron e intentaron sustraerle sus pertenencias. Ante la inminente amenaza, la víctima no dudó y escapó a gran velocidad corriendo, logrando frustrar el ilícito.

Al ver frustrado su plan, los delincuentes retrocedieron hacia su vehículo y huyeron por la Colectora en sentido Norte-Sur. Inmediatamente después del susto, la mujer recibió el auxilio de un trabajador del concesionario de la zona, quien la asistió. Posteriormente, se dirigió a la comisaría correspondiente para radicar la denuncia formal del hecho.

La mujer, residente en el barrio Alto Comedero, resultó ilesa físicamente tras la experiencia. Las autoridades investigan el caso y buscan a los dos implicados, así como a la camioneta gris utilizada para el intento de robo.