24°
9 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El tiempo en Jujuy
retenciones
Congreso
Ciclo lectivo 2026
violencia de Género
Oficina Anticorrupción de Jujuy
causa sur finanzas
Trump
Caso Matías Jurado
El tiempo en Jujuy
retenciones
Congreso
Ciclo lectivo 2026
violencia de Género
Oficina Anticorrupción de Jujuy
causa sur finanzas
Trump
Caso Matías Jurado

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Ruta nacional 9

Intentaron asaltar a una mujer en la colectora de la ruta nacional 9

La víctima logró huir corriendo y fue auxiliada por un empleado de la zona.

Martes, 09 de diciembre de 2025 11:41

En la madrugada de este lunes, una mujer de 24 años vivió un momento de terror cuando fue víctima de un intento de robo mientras volvía a su casa a pie. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 en la Colectora de la Ruta Nacional N° 9, a la altura del concesionario Renault, en San Salvador de Jujuy.

Según relató la joven a la policía, dos hombres que circulaban en una camioneta gris de cabina simple se le acercaron e intentaron sustraerle sus pertenencias. Ante la inminente amenaza, la víctima no dudó y escapó a gran velocidad corriendo, logrando frustrar el ilícito.

Al ver frustrado su plan, los delincuentes retrocedieron hacia su vehículo y huyeron por la Colectora en sentido Norte-Sur. Inmediatamente después del susto, la mujer recibió el auxilio de un trabajador del concesionario de la zona, quien la asistió. Posteriormente, se dirigió a la comisaría correspondiente para radicar la denuncia formal del hecho.

La mujer, residente en el barrio Alto Comedero, resultó ilesa físicamente tras la experiencia. Las autoridades investigan el caso y buscan a los dos implicados, así como a la camioneta gris utilizada para el intento de robo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD