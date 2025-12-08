21°
Abra Pampa

Una familia de Abra Pampa perdió todo en un incendio y pide ayuda solidaria

El siniestro ocurrió el sábado por la tarde en el barrio Luján. No hubo víctimas fatales, pero las llamas consumieron la vivienda y todas las pertenencias.

Lunes, 08 de diciembre de 2025 10:31

Una familia del barrio Luján, en Abra Pampa, atraviesa una situación crítica luego de que un incendio destruyera por completo su casa el pasado sábado por la tarde. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.

El fuego consumió todas sus pertenencias, dejándolos sin ropa, muebles, alimentos ni elementos de primera necesidad. La afectada es Teresa Ramos, conocida como “Techi”, quien hoy apela a la solidaridad de la comunidad para recomenzar.

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. Mientras la familia intenta reponerse de la pérdida, se solicita colaboración en forma de:

  • Mercadería

  • Elementos de limpieza

  • Ropa y calzado

  • Artículos de higiene personal

  • Utensilios de cocina y mobiliario básico

Las donaciones pueden llevarse a Calle Federico Zurita N° 435, en el barrio Luján de Abra Pampa.

Para quienes deseen ayudar económicamente, se habilitó el siguiente alias para transferencias:

ALIAS: maria.techy.509
Titular: María Teresa Ramos

También está disponible el contacto directo con la familia al teléfono: 388-4338919 (Techi).

Cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda para enfrentar esta emergencia.

