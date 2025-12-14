Siniestro vial dejó un herido

Un hombre resultó con distintas heridas luego de la colisión entre la motocicleta que manejaba y una camioneta, en la esquina de la avenida 19 de Abril y la calle Otero, del centro de la capital jujeña.

El motociclista fue trasladado al hospital "Pablo Soria", fuera de peligro. Se investigan las causales del incidente sucedido en la mañana de ayer.

El siniestro fue advertido ayer al mediodía cuando transeúntes dieron aviso a la Policía, que minutos más tarde se constituyó en el lugar señalado. Allí se encontraba el hombre sobre la cinta asfáltica y a su costado la moto en la cual se desplazaba.

Por esa razón, fue necesaria la presencia del personal del Same que le brindó la asistencia al lesionado en el lugar del hecho y luego lo trasladó al hospital "Pablo Soria". Además, de acuerdo a la información recabada en el escenario del siniestro el herido sufrió un fuerte golpe en la cabeza, aunque llevaba el casco de seguridad correspondiente.

Mientras que el otro protagonista del incidente fue una camioneta marca Chevrolet Tracker, que resultó sin daños materiales.

Más allá de esto, se desconocen las causales de lo ocurrido, para lo cual fue necesaria la presencia del personal de Criminalística que trabajó al mismo tiempo que Seguridad Vial cortó el fluido tránsito de la zona, en cercanías de la Dirección Provincial de Inmuebles.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien como primera medida solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, para avanzar con las investigaciones.

Los efectivos de la Seccional 1º del barrio Centro quedaron a cargo del expediente judicial, por disposición del representante fiscal del MPA.