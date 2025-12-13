Jujeños resultaron heridos tras un incidente vial en Salta

Dos vecinos de la ciudad de Perico resultaron heridos tras un siniestro vial en la ruta nacional N° 50, a la altura de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta. Las heridas no fueron de gravedad, más allá que fueron asistidos por el personal médico local. No fue necesario el traslado al hospital.

Eran cerca de las 7 del jueves pasado cuando la guardia de los bomberos de la mencionada ciudad del norte salteño recibió el alerta acerca de un incidente vial sucedido en el kilómetro 38 de la ruta nacional N° 50. Por esa razón, de inmediato se constituyó Bomberos en el lugar señalado y dieron aviso al Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (Samec) para la posterior asistencia a los involucrados.

Una vez en el escenario del hecho, quienes asistieron se encontraron con un auto marca Ford Fiesta con dos ocupantes, un hombre y una mujer, que se incrustó en el monte ubicado a escasos metros de la cinta asfáltica.

En esas circunstancias, los dos ocupantes fueron asistidos por el personal médico, sin haber revestido heridas de gravedad. Además, al ser entrevistados refirieron ser un hombre de 29 años que conducía el auto y una mujer, su suegra, oriundos ambos de la ciudad de Perico y que viajaban rumbo a la localidad de Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia.

Al momento de conocer las causales del incidente vial, el conductor aseguró que circulaba en sentido sur-norte cuando intentó esquivar un bache, perdió el control del vehículo, se cruzó de carril y se introdujo en la cortina de monte, a pocos metros de la banquina.

También, por cuestiones de seguridad, los bomberos procedieron al corte de energía y extracción de la batería porque había combustible en el lugar, luego del despeje de la maleza y árboles de porte pequeño.