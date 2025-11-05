Imputarán a Matías Jurado por una quinta víctima

Matías Jurado, señalado como el presunto asesino serial de Alto Comedero, será imputado la próxima semana por el homicidio de Juan Carlos González, confirmado recientemente por la Justicia como su quinta víctima.

De acuerdo a información de fuentes oficiales, la defensa del acusado recibirá la notificación formal en los próximos días. Con esta nueva imputación, el historial delictivo por el que responde Jurado se amplía significativamente.

Hasta el momento, el individuo ya se encuentra formalmente acusado por el homicidio agravado de cuatro personas: Jorge Omar Anachuri, Sergio Sosa, Miguel Ángel Quispe y Juan Ponce. La inclusión del caso de González consolida la serie de crímenes que se le atribuyen.

La investigación continúa su curso mientras las autoridades profundizan en los vínculos entre el acusado y todas las víctimas, en uno de los casos criminales más impactantes de los últimos tiempos en Jujuy.