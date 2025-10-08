Golpeó ferozmente a hombre de 71 años y continúa libre

Una familia solicita la inmediata detención de un sujeto que propinó una patada en el rostro de un hombre de 71 años, quien solicitaba que no estacionen en la entrada de su garaje porque tenía que salir con su vehículo. Debido a la brutal agresión, la víctima tuvo que recibir doce puntos de sutura en el rostro. Mientras que el agresor, que fue identificado, y un cómplice continúan libres.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Natalia Valdiviezo, sobrina de la víctima, quien mencionó que el lamentable episodio se registró el pasado sábado sobre un tramo de la avenida Éxodo al 140 del centro de la ciudad de Perico y que todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de su domicilio.

En esas circunstancias, "mi tío tenía que ir a hacer un trabajo de filmación, por lo cual se levantó de la siesta y puso ladrillos para que le permitan salir del garaje, porque vivimos frente del boliche y si no se estaciona ahí. Luego sale de nuevo y se da con la sorpresa de que los ladrillos estaban todos rotos y ahí cruza a reclamarle a las personas que estaban tomando afuera del boliche", relató.

Sin embargo, "ellos le responden con agresiones verbales y amenazas. En medio de los insultos él le dice que por favor no quería que se estacionen porque es un estacionamiento que pagamos hasta diciembre, está pintado de que es garaje y privado, por eso pone ladrillos", mencionó.

"Mi tío ya se estaba volviendo y le dijeron que ya estaban cansado de él y que lo iban a matar, que deje de joder con el estacionamiento. Entonces mi tío vuelve y ahí es cuando uno que ya está identificado, le pega una patada en la cara y el otro una trompada. Ahí mi tío cayó pesadamente al suelo", recordó Valdiviezo.

Luego del brutal ataque, quedó registrado en material fílmico cómo los irascibles sujetos "optan por hacerse los que no pasó nada, mientras él estaba desangrándose. Tenemos prueba y testimonio de los mismos vecinos que vieron cómo ellos se estaban riendo mientras él estaba en el piso desangrándose".

Asimismo indicó que la víctima tuvo que ser auxiliada por "un chico en moto, que fue la única persona que se acercó a asistirlo hasta que mis vecinos cruzaron a ayudarlo".

Mientras que los inculpados "vieron que se acercan mis vecinos, se van rápido. Uno se va en una camioneta y otro en un auto que estaba estacionado adentro del boliche y ese auto, como una moto le tapaba la salida, optó por escapar por la vereda", dijo la entrevistada.

Debido a la gravedad de las heridas, la víctima tuvo que ser trasladada de urgencias por personal del Same al hospital "Arturo Zabala", donde "recibió doce puntos, todos en el rostro: Arriba de un ojo tiene cuatro, a un costado del ojo tiene otros cuatro y en la nariz tiene los otros puntos".

Por otra parte, la familia de la víctima cuestionó que "la policía en ningún momento se acercó, en ningún momento nos dijeron nada, lo único que estuvieron fueron los policías que estaban de adicional en el boliche y no nos decían nada. Llamamos a la Seccional 21° que jamás se acercaron al lugar".

Finalmente solicitó celeridad en el caso y la inmediata detención de los agresores.