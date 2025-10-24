Condenado a diez años de cárcel por abusar de una niña

Un sujeto fue condenado, mediante un juicio abreviado, a la pena de 10 años de prisión de ejecución efectiva luego de ser hallado autor material y penalmente responsable de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia y abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, en concurso real", hechos cometidos en la capital jujeña y que tuvo como víctima a su hijastra.

La condena fue aplicada el pasado lunes por el Tribunal con Función de Juicio integrado por los jueces Felicia Barrios (presidente de trámite), María del Rosario Hinojo y Luís Kamada. Como secretaria del Tribunal se desempeñó Mariana Córdoba Etchart.

Los magistrados dieron lugar al acuerdo arribado por el representante del Ministerio Público de la Acusación, Javier Sánchez Serantes; el acusado junto a su abogado, el Defensor Oficial Penal Nº1 Esteban Salinas Saguir, del Ministerio Público de la Defensa.

En la sentencia, los jueces además ordenaron la extracción de muestras biológicas del condenado a efectos de la identificación genética para su posterior inscripción en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, una vez firme la sentencia.

Sobre los hechos

El sujeto fue acusado y condenado de cometer dos hechos delictivos, ambos contra la integridad de una niña con la que este convivía en una vivienda ubicada en un barrio de la zona sur de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que el ahora sentenciado, aprovechando la situación de convivencia preexistente con la menor, la abusó sexualmente. Delito que se reiteró en el lapso de tiempo antes mencionado.