12 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Yuto
Secretaría de Educación de la Nación
Jujeños solidarios
Monterrico
Dengue en Jujuy
Concejo deliberante estudiantil
Liga Argentina
Liga Jujeña
LIGA PROFESIONAL
Yuto

Mataron a tiros a tres caballos a la vera de la ruta provincial Nº 8

La Fiscalía caratuló el hecho como "crueldad animal".

Domingo, 12 de octubre de 2025 02:51
ACCESO | A LA LOCALIDAD DE YUTO.

Los efectivos de la Seccional 22º de la localidad de Yuto investigan asesinato de tres animales vacunos, que fueron hallados a la vera de la ruta provincial Nº 82.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hallazgo se registró días atrás, muy cerca de una finca, antes del acceso a la mencionada localidad.

Los efectivos de la Seccional 22º y del Comando de Prevención Rural y Ambiental fueron alertados sobre el hecho y cuando se constituyeron en el lugar, observaron a los tres caballos tendidos sobre la banquina, con signos de haber sido asesinados con un arma de fuego.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación quien solicitó que se inicien las investigaciones bajo la carátula de "crueldad animal" y además requirió la identificación de los propietarios de los animales para avanzar con la investigación.

 

