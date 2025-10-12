°
12 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Yuto
Secretaría de Educación de la Nación
Jujeños solidarios
Monterrico
Dengue en Jujuy
Concejo deliberante estudiantil
Liga Argentina
Liga Jujeña
LIGA PROFESIONAL
Ballet Huayra Muyoj
Barrio Sargento Cabral

Encontraron sin vida a un excomisario

Vicente Cordeyro era buscado desde el viernes pasado y fue hallado en la zona del cerro Elefante, en San Lorenzo.

Domingo, 12 de octubre de 2025 02:02

El excomisario salteño Vicente Cordeyro fue hallado sin vida ayer en la zona del cerro Elefante, en San Lorenzo, luego de dos jornadas de intenso rastrillaje encabezado por la Policía de Salta, con apoyo de equipos especializados del CIF, canes adiestrados y drones.

Desde la jornada del viernes, más de un centenar de efectivos trabajaron en terreno, concentrando los esfuerzos en cerros, quebradas y zonas aledañas al lugar donde el exjefe de Investigaciones había sido visto por última vez. La zona del cerro Elefante es frecuentada por senderistas y personas que practican trekking.

Días atrás, la zona del cerro Elefante había sido noticia debido a un intenso incendio de pastizales que afectó gran parte del área y movilizó a dotaciones de bomberos y personal de Defensa Civil para controlar las llamas.

Hasta el momento, no se brindó mayor información sobre las circunstancias del hallazgo. Los equipos continúan trabajando en el lugar para determinar qué ocurrió con el excomisario.

 

