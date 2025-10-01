Condenado tras cometer dos robos en el centro capitalino

La Justicia condenó a la pena de un año y seis meses de prisión efectiva a un hombre que cometió dos robos en pleno centro de la ciudad capital. Los ilícitos fueron perpetrados en mayo de este año, uno ocurrió en un estudio jurídico y otro en un local comercial del que sustrajo teléfonos celulares.

Se trata de Emanuel Alberto Soto, quien fue sentenciado en un juicio abreviado por ser autor penalmente responsable del delito de "robo (dos hechos) en concurso real" y permanecerá alojado en el Servicio Penitenciario provincial.

La sentencia fue emitida el pasado 25 de septiembre por la jueza unipersonal con función de juicio Ana Carolina Pérez Rojas, con la asistencia del actuario Ricardo Grisetti.

El acusado fue juzgado en un juicio abreviado, al hacer lugar la magistrada al acuerdo arribado por el representante del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Maldonado, y el imputado Emanuel Soto junto su abogado defensor, el Defensor Público Oficial Penal Esteban Salinas Saguir, del Ministerio Público de la Defensa; con la anuencia de las víctimas de los delitos.

Sobre los hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, los ilícitos por los que fue condenado Emanuel Soto fueron dos. El primero ocurrió alrededor de las 2.30 del 14 de mayo de 2025, en un local comercial ubicado en la calle Necochea al 400 del casco céntrico de San Salvador de Jujuy.

Fue en esas circunstancias que Soto, luego de violentar el candado y provocar la ruptura de la puerta de vidrio de acceso, con un elemento tipo barrote de hierro, ingresó al comercio y sustrajo aproximadamente 40 teléfonos celulares de diferentes marcas, para luego emprender la fuga.

Posteriormente, en horas de la mañana del mismo día, el acusado hizo entrega de algunos de los dispositivos celulares sustraídos a una persona que recibió dichos elementos, pese a conocer su origen ilícito.

Finalmente, alrededor de las 7.30, Emanuel Soto fue aprehendido por personal policial en un sector del barrio Belgrano de esta ciudad capital.

Al momento de la aprehensión llevaba entre en sus prendas de vestir tres celulares; mientras que la persona a la que había hecho entrega de los teléfonos, fue aprehendida también por la Policía, secuestrándose entre sus pertenencias dos dispositivos.

Ante el operativo desplegado por la fuerza de seguridad provincial es que también se procedió al secuestro de varios aparatos telefónicos en el domicilio de la expareja del acusado, ubicado en el asentamiento del barrio Belgrano.

Mientras que el segundo delito tuvo lugar el 9 de mayo de este año, entre las 3.45 y 4 aproximadamente, en un estudio jurídico ubicado en calle Independencia al 200 del centro de la capital jujeña.

En esas circunstancias Soto, luego de tirar un objeto contundente contra el vidrio de la ventana del inmueble mencionado y provocar la ruptura del mismo, procedió a ingresar y sustraer del lugar una notebook y un lector de código de barras, para luego retirarse del inmueble por la misma vía de ingreso.