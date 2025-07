Escritores que ya no están en el mes de celebración del Día del Amigo

Así se despidieron y nos dejaron sus obras, los escritores, historiadores y poetas, en cercanía o en la misma fecha del Día del Amigo. Comenzaré con la autora que se despidió primero, a fines del siglo veinte:

Libertad Demitrópulos (19-0798). La recordamos con un poema de su primer libro “Muerte, Animal y Perfume”: del poema homónimo “Ya está otra vez, y si no fuera / que no se cansa de vivir, la muerte / vendría a mis manos por la transparente / ventana que la agita y que la lleva. // Y es así, inconstante a su destino, / fiel y sumisa con la primavera. / Animal y perfume, amará la cadena / de mi desconocida piel, cuando la miro. // Si no volviera triste a la ventana / donde mi olvida siempre, donde / me pierde, alegre y engañándome / ni ella será, ni yo, ni la ventana. // Perdidas en la lucha, el día goza / de la luz animal, que va entregándome, / a fuerza de pedir y de negarme / el total encuentro que nos roza”.

Félix Infante (17-07/2000). Lo conocí a Don Félix con motivo de presentación de mi primer poemario “Aquí se murió de olvido”, durante el año 1976, se encontraba como presidente de la Biblioteca Popular y me recibió en su domicilio. Cuando fui presidente de Sade Jujuy, año 1996, tuve el honor de entregarle el reconocimiento como socio Honorario de la Entidad, por su obra como escritor e historiador de Jujuy. A continuación, un fragmento de “Tumbaya, la Bella”: ... “Para mí siempre será un recuerdo plácido que me acompañará mientras viva... Es que no es fácil sacarse de la memoria, los meses largos vividos en esa población tan linda. No es fácil olvidar los afectos acumulados día tras día, con una buena familia por demás que quieran a uno como a otro hijo más. No es fácil olvidar su paisaje de maravilla; sus calles; su plaza, su iglesia, su río arenoso, manso en invierno, pero hecho un loco con las crecientes del verano. En fin, todo.

Por ello es que añoro Tumbaya. Se me ha pegado con demasiada fuerza dentro de mí y jamás la olvidaré mientras viva.”

Miguel A. Pereira (15-07-08). Dice en el prólogo de “Emoción de Jujuy”, por Martha Montalvetti: “Escrito entre sus 28 y 30 años, fueron sus balbuceos literarios que, en el curso de muchos años, le permitieron insertarse entre los que dieron a Jujuy lo mejor de sí”. Miguel Ángel, en un entramado de prosapoética nos dice en su Jujuy: “Aquí la tierra ama, tiernamente enamorada, por eso tiene un limpio brillo el celeste de su cielo y un dulce clima casi espiritualiza su natural encanto... // Cuando la tarde comienza a pensar en su ideal de estrellas, y perdida en la lejanía de sus ocasos de prodigio, sueña frente al derrumbe de oros viejos y suspira brisas al dulzor de las horas, todo lo concreto muere, para renacer en quimérico mundo, viviendo el instante maravilloso de lo incorpóreo”. Andrés Fidalgo (20-07-08). Conocí al escritor y poeta en mis años juveniles y entre los escritores de esta lista le puedo decir: “Feliz día del Amigo”, es el que se despidió un día como el de hoy. Será porque en vida fue un buen amigo, quizá como él diría para “muchos” y no para “pocos”. De su libro Toda la voz, “Prohibido mezclar”: - Ahora, / cuando todos ustedes están de acuerdo / en que son virtuosos, / ejemplares / y se sienten solidarios / con el sufrimiento del prójimo / a quien, como nuevos Colones, recién descubren; // Ahora, / cuando todos ustedes son comunitarios / libres de pecados y establecen / (por decreto) / que no hay desocupación, / enfermedades ni analfabetismo, / que nadie ha usurpado el poder / y que, en resumen, / todo está muy bien; // ahora, / a partir de este mismo momento / yo estoy seguro de ser / un mentiroso agitador / y un perfecto canalla, / que no se quiere someter / a las verdades oficiales.”

Héctor Tizón (30-07-12). Por esas cosas del destino, Fidalgo dice en su “Panorama”: nació en Salta en 1929, pero la segunda fundación de su corazón y el amor por Jujuy lo hizo nacer nuevamente aquí, donde inició sus actividades como escritor, abogado, político y agregado cultural de la embajada argentina en México. Publicó numerosos libros de cuentos, relatos y novelas. Por su obra recibió importantes premios y reconocimientos nacionales y del exterior. Dice Tizón al comenzar “Fuego en Casabindo”, libro de novela, que se convirtió también en un excelente documental de Miguel Mirra: Treinta años después (frag.): “Algunos dicen que el único don que nos confiere el transcurso del tiempo es el de permitirnos ver, por segunda vez, lo que ante nosotros pasó desapercibido la primera. Esto quizás no sea aplicable a este libro, cuyos entresijos permanecen aún ahora tan oscuros como lo fueron cuando de varias voces a la vez escuché aquello que luego sirvió para su historia... Llevado por la necesidad de un clima que fuera paliativo para los padecimientos del asma de uno de mis hijos, nos instalamos en una casa que nos prestaron en Tilcara. Allí, en un pequeño cuarto que daba a las montañas, en mañanas de un sol que enceguecía, comencé a escribir, hace ya treinta años, las páginas de este libro”.

Los mencionados creadores, en el tiempo voraz, que pasa incesante y nos lleva sin treguas al olvido, fueron buenos Amigos, en el lugar que cada uno eligió en la vida, para permanecer y hacer su obra, legado en beneficio de todos y que conforma el patrimonio cultural de Jujuy.