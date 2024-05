“Creo que Milei y Cristina se necesitan mutuamente”

El diputado provincial y presidente de la Juventud Radical a nivel nacional, Adriano Morone, realizó una aguda crítica a la gestión del kirchnerismo, que fue determinante para que Javier Milei llegara a la Presidencia, pero también reconoció que Juntos por el Cambio quedó lejos de dar batalla con posibilidades. Afirmó que Cambia Jujuy seguirá actuando como Frente, aunque reconoció que a nivel nacional Juntos está en una situación muy compleja. Expresó también que este proyecto de Ley Bases es mucho mejor que la que se discutió en febrero y planteó la necesidad de que la UCR construya una alternativa para el país.

En el programa "El Pulso de la Semana", que se emite por el streaming de El Tribuno de Jujuy, Morone analizó a pedido del conductor del ciclo, Carlos Ferraro: "La elección del 2023 fue muy particular a nivel nacional. Si en agosto nos decían que el año electoral iba a terminar como terminó, la gran mayoría no lo hubiera tenido en cuenta. Me parece que tuvo que ver con el contexto del país. La mayoría de los argentinos decidió no elegir propuestas moderadas, sino la otra. Y se sumó la crisis económica que se arrastraba desde hacía muchos años. Aquí yo asigno una responsabilidad al kirchnerismo: todas las cosas que hicieron mal, y que fueron muchas, las hicieron en nombre de la política, de la justicia social, del Estado presente, y eso generó el caldo de cultivo para que muchos argentinos dijeran: 'Si esto es justicia social, Estado presente, entonces vamos por otro camino'. Y aún el kirchnerismo no se hace cargo de esa responsabilidad". Lo que pasó a nivel nacional fue no solo eso. La interna de JxC la ganó Patricia Bullrich que era la candidata más cercana a estas nuevas propuestas, pero después también quedó muy lejos. Y aunque en Jujuy mucho cambió en ocho años de la 'gestión Gerardo', que pasó de ser una provincia de noticias malas a ser otra cosa, pero igualmente a la elección nacional no se pudo llegar bien. No tengo dudas de que Gerardo Morales y su gestión pasan a la historia como realmente transformadora, incluso nos ha dejado una nueva Constitución, sobre la que se mintió y se desinformó tanto, y hoy vemos propuestas nacionales que ya las tenemos acá".

Sobre la posible disgregación del frente gobernante, Morone expresó: "Cambia Jujuy sigue, es una organización plural. Algunos sectores del peronismo se retiraron pero otros siguen, está el PRO, el socialismo, hay organizaciones sociales". A nivel nacional aclaró: "Juntos está en una situación más compleja. Hay una reconfiguración del escenario político. La interna de JxC ha dejado heridas con más fuertes consecuencias en el PRO. En la UCR no hay quiebres, aunque hay diferencias como las que se ve en estos días en el bloque de diputados nacionales. La UCR gobierna cinco provincias, donde damos muestras de no ser un partido testimonial, sino con la responsabilidad de transformar los lugares donde gobierna".

"Uno ve cómo se profundizan las grietas y entiendo que se necesitan mutuamente Milei y Cristina", definió. "Cuando sale a hablar Cristina, como si no tuviese ninguna responsabilidad con lo que pasó en el país, le hace un gran favor a Milei, igual que estos dirigentes de la CGT. Que hay razones para reclamar a este gobierno, por supuesto que sí, pero me parece que se deslegitiman los reclamos cuando los lideran los que guardaron silencio durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández, el peor desde el retorno de la democracia en 1983", explicó Adriano Morone. Y como contrapartida, detalló: "Nosotros planteamos cosas que se busca implementar: donde gobernamos hemos logrado el equilibrio fiscal, el apoyo a la educación pública, y propusimos las reformas laborales, por eso creo que hay una posición injusta de algunos referentes del Gobierno nacional, que necesitan en la coyuntura política que no haya otra alternativa enfrente más que el kirchnerismo".

"La Ley Bases es muy amplia, empezó siendo la ley ómnibus que se achicó bastante. Erradamente el Gobierno planteó que los que queríamos cambios era porque queríamos coimas, y desde la Juventud Radical lo desafiamos a que denuncie quiénes eran, porque es muy fácil deslegitimar sin pruebas. Se puede estar de acuerdo o no con lo que se propuso, pero de todos modos creo que este proyecto de ley, después de la discusión y la generación de consensos, es ampliamente mejor que el que se trató en febrero, que era una locura. Quiero destacar el trabajo de los legisladores de la UCR y de todos los legisladores del norte que han logrado meter temas como el del tabaco, que primero se presentó y extrañamente los diputados libertarios y los kirchneristas lo bajaron, pero felizmente ahora está de nuevo. Nosotros tenemos claro que somos oposición, pero constructiva, no como la del kirchnerismo que es todo por la oposición misma".

"Yo creo que el kirchnerismo no puede volver. Creo que está muy deslegitimado, por eso ganó Milei, pero en política nunca se puede escupir para arriba. Y los radicales tenemos que convencernos de que debemos construir una alternativa para el país, escuchando a la gente y de acuerdo a nuestras banderas. Yo planteo que tenemos que perder los complejos, que si votamos de un modo, quedamos cerca de los libertarios y de otro modo cerca del kirchnerismo". A diferencia del kirchnerismo que tiene en CEFK su líder indiscutida, Morone dijo que el radicalismo tiene varios: "Sus gobernadores, en el Congreso, incluso el presidente del partido que es un hombre muy sensato, que en sus libros publicados Martín Lousteau ya planteaba desde la lógica y el sentido común de lo que tiene que hacer el Estado. Podemos generar un gran recambio generacional, y no cambiar una mentira por otra, como las mentiras que durante mucho tiempo nos hizo creer el kirchnerismo o de las de este gobierno que nos plantea un superávit, que también es una ilusión. Creo que tenemos una buena oportunidad los radicales", concluyó.