Cedems: hoy marcha deantorchas

Docentes nucleados en el Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems) convocaron a una marcha de antorchas que se llevará a cabo el día de hoy en la capital jujeña.

La concentración está prevista para las 18.30 en Plaza Belgrano, desde donde se desarrollará la movilización, pidiendo la reapertura de paritarias al considerar insuficiente la propuesta actual.

Desde la organización invitaron a participar a docentes y trabajadores estatales, con el objetivo de visibilizar la situación del sector y plantear sus demandas.

Bajo la consigna "cuando la educación se defiende, el pueblo se enciende", la convocatoria busca reunir a todo el sector docente.

Cabe recordar que en la mañana de ayer, en una conferencia de prensa unificada, diferentes gremios se reunieron para rechazar la oferta gubernamental y exigir la reapertura de paritarias de forma urgente.