Santa Mama Antula
San Pedro de Jujuy
educación
Ministerio de Educación
Ejesa
argentina
Casa Blanca
Morena Rial
Mundial 2026
Nasa
Misión New Horizons: Revelan detalles inéditos de la superficie de Plutón

Una serie de registros capturados por la sonda de la NASA muestra la compleja diversidad geológica del planeta enano, ubicado a $4.800$ millones de kilómetros de la Tierra.

Miércoles, 11 de marzo de 2026 10:48

A través de la misión New Horizons, la NASA logró documentar la compleja composición de la superficie de Plutón, caracterizada por formaciones gélidas y una diversidad geológica sin precedentes.

En el centro de los registros destacan los Norgay Montes, elevaciones de hielo que alcanzan los 3,5 kilómetros de altura. Hacia el sector derecho se extiende la Sputnik Planum, una llanura glacial que evidencia la actividad geológica del planeta enano.

La captura abarca un área de 380 kilómetros de ancho y fue obtenida a una distancia de 18.000 kilómetros. Este registro representa la aproximación más detallada lograda hasta la fecha de la superficie de Plutón en los confines del sistema solar.

