Misión New Horizons: Revelan detalles inéditos de la superficie de Plutón

A través de la misión New Horizons, la NASA logró documentar la compleja composición de la superficie de Plutón, caracterizada por formaciones gélidas y una diversidad geológica sin precedentes.

En el centro de los registros destacan los Norgay Montes, elevaciones de hielo que alcanzan los 3,5 kilómetros de altura. Hacia el sector derecho se extiende la Sputnik Planum, una llanura glacial que evidencia la actividad geológica del planeta enano.

La captura abarca un área de 380 kilómetros de ancho y fue obtenida a una distancia de 18.000 kilómetros. Este registro representa la aproximación más detallada lograda hasta la fecha de la superficie de Plutón en los confines del sistema solar.