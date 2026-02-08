Jujuy arranca la semana bajo alerta amarilla

El fin de semana se despide con condiciones inestables en gran parte de la provincia y el inicio de la semana llega bajo alerta amarilla por tormentas, según el pronóstico para San Salvador de Jujuy y zonas aledañas.

La noche del domingo cierra con una temperatura de 23°C y cielo mayormente nublado.

En tanto, el lunes 9 de febrero comenzará con nubosidad variable, pero hacia la tarde y la noche se esperan tormentas fuertes, con probabilidades de precipitación que podrían alcanzar entre el 40% y el 70%. La temperatura máxima ascenderá hasta los 31°C, con una mínima estimada en 21°C, lo que anticipa una jornada calurosa e inestable.

Continuando el día martes con temperaturas similares al día lunes, con probabilidad de fuertes tormentas y precipitaciones del 40-70% durante toda la jornada.

El alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Las zonas afectadas serán El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

De esta manera, Jujuy abre la semana con tiempo inestable, en un escenario marcado por altas temperaturas y probabilidad de tormentas en distintos puntos de la provincia.