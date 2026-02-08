Las ocho frases que hay que evitar decirle a una persona con ansiedad

Cuando alguien cercano cuenta que está atravesando un episodio de ansiedad, la reacción suele ser inmediata y bienintencionada. Queremos aliviar, contener, encontrar una solución rápida. Decimos frases como

“tranquilizate”

“no es para tanto”

“tenés que pensar en positivo”

Lo hacemos convencidos de que estamos ayudando. Sin embargo, muchas veces ocurre lo contrario: esas palabras suman presión a un malestar que ya es difícil de sostener.

“Eso está en tu cabeza” “Tenés todo para estar bien” “Hay gente que está peor” “Poné de tu parte” “Salí, distraete y ya se te pasa” “tranquilizate” “no es para tanto” “tenés que pensar en positivo”

Estas frases no calman el sistema nervioso ni reducen la ansiedad. Por el contrario, pueden reforzar la idea de que la persona está fallando o exagerando.

La ansiedad no es un capricho ni una elección. Tampoco se resuelve con fuerza de voluntad o con consejos rápidos. Por eso, aprender qué no decir y cómo acompañar mejor puede marcar una diferencia real para quien la padece.

El error más común es tratar la ansiedad como si fuera solo un problema de actitud. Cuando sugerimos “relajate” o “dejá de pensar tanto”, sin darnos cuenta estamos invalidando la experiencia del otro. Es como pedirle a alguien que deje de tener fiebre solo porque lo deseamos.

La persona con ansiedad suele convivir con una sensación constante de alerta, miedo o tensión que no puede apagar a voluntad. Cuando escucha frases que minimizan lo que siente, puede aparecer la culpa, la frustración o el aislamiento. En lugar de alivio, se suma la sensación de no ser comprendida.

Más que soluciones, quien atraviesa ansiedad suele necesitar seguridad emocional. Sentir que no tiene que justificarse, explicarse ni “mejorar rápido” para ser aceptada.

Acompañar no implica tener respuestas brillantes ni consejos expertos. Implica estar disponible, escuchar y validar. Cuando la ansiedad no encuentra resistencia externa, muchas veces pierde intensidad.

Algunas actitudes simples pueden ser mucho más útiles que cualquier recomendación:

Escuchar sin interrumpir ni corregir

Mostrar interés genuino sin exigir explicaciones

Validar lo que la otra persona siente, aunque no lo entiendas del todo

Acompañar desde la presencia, no desde la urgencia de “arreglar”

A veces, alcanza con transmitir que lo que le pasa tiene sentido y que no está sola atravesándolo.

La importancia del lenguaje corporal y la actitud

No todo pasa por las palabras. El tono de voz, la postura y la forma de estar también comunican. Mantener una actitud tranquila, hablar despacio, mirar a los ojos y no apurarse ayuda a generar un clima de confianza.

Ser una presencia serena es muchas veces más efectivo que cualquier discurso motivador.

Preguntar en vez de asumir

Aunque creamos saber qué le pasa al otro, la realidad es que cada experiencia de ansiedad es distinta. Por eso, es mejor preguntar con respeto que afirmar con seguridad.

Mostrar curiosidad sin invadir permite que la persona decida hasta dónde quiere hablar. No todos los silencios necesitan ser llenados.

Acompañar sin invadir ni forzar

No siempre la otra persona va a querer hablar, ni va a hacerlo en el momento que esperamos. Acompañar también es respetar los tiempos ajenos y no forzar confesiones.

Acompañar también es cuidar el vínculo

Hablar de ansiedad puede ser incómodo, generar miedo o angustia en quien acompaña. Eso es normal. Pero es importante no poner el foco en el propio malestar durante la conversación. El centro debe estar en la persona que atraviesa la dificultad.

Luego, cada uno podrá procesar lo que sintió por su cuenta o con ayuda.

No hace falta arreglar nada para ayudar

La ansiedad no se va porque alguien diga la frase perfecta. Muchas veces empieza a aflojar cuando la persona deja de sentirse juzgada, apurada o incomprendida.

Acompañar sin exigir cambios inmediatos, sin minimizar el dolor y sin imponer soluciones es, en muchos casos, la forma más profunda de ayuda.

Porque no siempre hay algo que arreglar. A veces, estar presente ya es sanar.

(*) La Dra. María Luciana Ojeda (M.P. 07.257) es médica especialista en Psiquiatría. Diplomada en Adicciones, con formación en Terapia Dialéctico-Comportamental y abordaje cognitivo integrativo. Fellow en Demencias y Enfermedad de Alzheimer.