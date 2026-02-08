Solicitan útiles para iniciar el año con todo

La labor es constante cuando las energías convergen en un mismo objetivo y los resultados se notan gracias a un trabajo hecho con corazón solidario. Así es que, como la educación es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y la formación en los niños, desde el 20 de enero la tarea por ellos se activó en el Centro de Atención Familiar - CAF y merendero "Somos Campeones" a través de una colecta de útiles escolares para ayudarlos.

Gracias a la permanente colaboración de las familias que integran este espacio de contención es que se realizan acciones desde el Remanente 1 de Alto Comedero y cercanías. Por ello, cada vez es más férrea la voluntad en ser parte de la campaña solidaria, cuyo fin es reducir gastos en las personas de escasos recursos.

TALLER NAVIDEÑO | NIÑAS ELABORANDO ADORNOS CON MATERIALES RECICLADOS.

La actividad altruista que promueve una genuina interrelación vecinal, fue compartida por Carla Torrez, quien es la encargada de la organización y de la coordinación del proyecto que se nutre de buenas acciones.

"Entre todos nos ayudamos porque la idea es acompañar y trabajar en equipo. Por ejemplo, la lista de útiles de jardincito es pesadita porque son artículos puntuales, también tenemos niños que asisten en edad escolar y a partir de tercer grado se piden las hojas para carpeta A3; también para los estudiantes secundarios y terciarios", comentó.

Un total de cincuenta niños asiste a este merendero que los abraza desde el cariño durante el crecimiento personal.

MATE COCIDO Y CASERITOS

En muchos casos la extrema vulnerabilidad es transitada por las familias del sector, por lo que algunos elementos escolares ya fueron entregados días atrás, motivo de orgullo para la referente ya que la sensación del trabajo cumplido no se hace esperar.

"Es algo que nos reconforta porque es lo que podemos brindar desde nuestro lugar. Durante todos los años estamos haciendo actividades con la comunidad, tenemos salidas, talleres y visitas a instituciones como el estadio del 'Lobo' y el Teatro Mitre", aseguró Torrez, destacando la alegría de las personas que también disfrutaron, días atrás, de una jornada de balneario en El Carmen. La convivencia fortalece los lazos entre vecinos que se nuclean en la calle Celeste manzana 5 lote 24, Remanente 1 de Alto Comedero. No obstante, la tarea cotidiana no cesa y un día a la semana, se reparte la merienda para compartir de manera comunitaria.