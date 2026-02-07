Encontraron sin vida al fotógrafo Carlos Rafael Faler

El fotógrafo Carlos Rafael Faler fue encontrado sin vida el pasado viernes por la noche, en el domicilio que residía, por la calle Gobernador Tello de la ciudad de San Pedro. El examen cadavérico determinó que falleció el miércoles a causa de una "insuficiencia cardiorrespiratoria". Sin embargo, dos días más tarde, fue su yerno quien lo encontró y dio aviso a las autoridades policiales.

Así fue cómo el viernes a las 21 el mencionado familiar llegó hasta donde Faler residía solo y observó que la puerta de ingreso estaba violentada y desde el interior se sentía un fuerte olor nauseabundo.

A raíz de esto, el hombre se acercó a una seccional policial y narró la situación que minutos antes había observado en el inmueble de su suegro. Por esa razón, de acuerdo a las directivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), una comisión policial junto al ayudante fiscal de turno concurrieron al lugar.

Fue entonces que efectivamente en el interior de la habitación se encontraba Carlos Faler sin vida. Por esa razón, arribó al escenario del hallazgo el personal de Bomberos para extraer el cuerpo y trasladarlo a la morgue del Centro Judicial de San Pedro. También trabajaron en el lugar los efectivos policiales de la División Homicidios e integrantes de Criminalística del MPA y de la Policía provincial. Además, al verificar el lugar, se notó que no faltaban pertenencias ni había desorden.

De esta manera, comenzó la investigación en la causa caratulada como "establecimiento de causales de deceso", con la intervención del fiscal Agustín Jarma y con la ayudantía fiscal de Esteban López.

Horas más tarde, ayer a las 18 se llevó adelante el examen cadavérico que confirmó que Faler perdió la vida por una "insuficiencia cardiorrespiratoria", sin haber mediado la acción de terceros. También la intervención del médico forense permitió conocer que perdió la vida el pasado miércoles.

Tras despejar las dudas, el cuerpo fue entregado a sus familiares para la despedida final. Una pérdida que conmueve a la sociedad sampedreña, ya que Carlos Faler era un reconocido fotógrafo que siempre estaba presente en los corsos, las elecciones de reinas de los estudiantes y demás eventos sociales para los cuales era contratado.