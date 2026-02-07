21°
CALILEGUA

Detienen a dos hombres que transportaban chapas a pie en un insólito intento de robo

Ocurrió en la noche del jueves en el barrio 1° de Agosto. Los sospechosos, conocidos en el ambiente delictual, fueron interceptados por la Infantería UR-4 cuando intentaban huir.

Sabado, 07 de febrero de 2026 12:38

Un extraño episodio delictivo tuvo lugar en la localidad de Calilegua durante la noche del jueves, cuando dos hombres fueron detenidos mientras trasladaban a pie dos largas chapas de metal de aproximadamente 12 metros cada una, en aparente situación de robo.

Según informaron fuentes policiales, efectivos del Cuerpo de Infantería UR-4, que se encontraban realizando un patrullaje nocturno, recibieron un alerta de vecinos del barrio 1° de Agosto. Estos reportaron que dos individuos, con el torso desnudo, circulaban caminando y cargando elementos de dudoso origen con dirección al barrio Virgen del Valle.

Al llegar a la calle Padre Gallino, los uniformados interceptaron a los sospechosos, quienes inmediatamente intentaron escapar al ver el móvil policial P-10, pero fueron reducidos. En su poder llevaban dos chapas metálicas de gran tamaño, de unos 12 metros de longitud cada una.

Los detenidos, de 48 y 26 años, identificados con antecedentes en el ámbito delictivo, fueron trasladados a la Comisaría Seccional 41°, donde quedaron a disposición de la Justicia. El material sustraído fue recuperado y almacenado en la dependencia policial, a la espera de ser restituido a su legítimo dueño.

La investigación continúa abierta para determinar el origen exacto de las chapas y si los implicados responden a otros hechos delictivos en la zona de las Yungas jujeñas.

