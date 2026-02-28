Trágico siniestro vial en Tilcara: murió un joven de 22 años

Un trágico siniestro vial se cobró la vida de un joven de 22 años en la madrugada de este sábado, en un tramo de la Ruta Nacional N° 9, a la altura del barrio Villa Florida. La víctima, que aún no fue identificada oficialmente, falleció en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas.

El hecho se desencadenó alrededor de las 02:56 horas, cuando un vecino de la zona alertó al personal policial sobre la presencia de un cuerpo tendido sobre la calzada. Al llegar al lugar, los uniformados convocaron de inmediato al servicio de emergencias SAME, cuyos facultativos solo pudieron confirmar el deceso del masculino.

Según las primeras pericias, el joven presentaba "Traumatismo Encéfalo Craneano Grave y politraumatismos", compatibles con un accidente de tránsito.

En la escena, los investigadores hallaron estacionado un colectivo interurbano. Sin embargo, al entrevistar al conductor del ómnibus, este manifestó desconocer el vehículo que habría protagonizado el siniestro y se desentendió del hecho.

Ante esta situación, las autoridades activaron un operativo de búsqueda en distintas jurisdicciones para dar con el paradero del rodado causante, que se dio a la fuga.

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue del Hospital de Tilcara, donde se espera la llegada de familiares para su identificación formal.