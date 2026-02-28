22°
28 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Israel
Siniestro Vial
Coudet
San Antonio
Donald Trump
Año Nuevo Chino en Jujuy
La opinión
Museo Regional de Artes Plásticas
Centro cultural Martín Fierro
Israel
Siniestro Vial
Coudet
San Antonio
Donald Trump
Año Nuevo Chino en Jujuy
La opinión
Museo Regional de Artes Plásticas
Centro cultural Martín Fierro

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tilcara

Trágico siniestro vial en Tilcara: murió un joven de 22 años

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en la Ruta Nacional 9. La víctima fatal fue hallada sin vida sobre la calzada y el responsable se dio a la fuga. 

Sabado, 28 de febrero de 2026 18:32
Imagen ilustrativa

Un trágico siniestro vial se cobró la vida de un joven de 22 años en la madrugada de este sábado, en un tramo de la Ruta Nacional N° 9, a la altura del barrio Villa Florida. La víctima, que aún no fue identificada oficialmente, falleció en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas.

El hecho se desencadenó alrededor de las 02:56 horas, cuando un vecino de la zona alertó al personal policial sobre la presencia de un cuerpo tendido sobre la calzada. Al llegar al lugar, los uniformados convocaron de inmediato al servicio de emergencias SAME, cuyos facultativos solo pudieron confirmar el deceso del masculino.

Según las primeras pericias, el joven presentaba "Traumatismo Encéfalo Craneano Grave y politraumatismos", compatibles con un accidente de tránsito.

En la escena, los investigadores hallaron estacionado un colectivo interurbano. Sin embargo, al entrevistar al conductor del ómnibus, este manifestó desconocer el vehículo que habría protagonizado el siniestro y se desentendió del hecho.

Ante esta situación, las autoridades activaron un operativo de búsqueda en distintas jurisdicciones para dar con el paradero del rodado causante, que se dio a la fuga.

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue del Hospital de Tilcara, donde se espera la llegada de familiares para su identificación formal.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD